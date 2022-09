Ako ovako usisavate, nećete ukloniti svu prljavštinu, tvrde stručnjaci

Usisavanje je retko kome najdraži posao, ali kao i sve ostalo mora se obaviti. Međutim, ako žurite kako biste što pre završili, možda radite jednu tipičnu grešku, kaže ekspertkinja za čišćenje Heder Rouds.

– Jeste li znali da jedan kvadratni metar tepiha može da sadrži i do pola kilograma prljavštine, a u isto vreme izgleda čisto? To je zato što većina prljavštine pada na podlogu tepiha, gde su vlakna zalepljena ili ušivena u prostirku. Dake, samo zato što tepih izgleda čisto, ne znači da zaista jeste – rekla je Heder u videu koji je podelila na Instagramu, zajedno s jednostavnim savetom za usisavanje koji će vaš tepih učiniti mnogo čistijim, piše The Sun.

Ona je tako pokazala ispravan način usisavanja tepiha, a ključno je, kaže, preko tepiha preći usisivačem u oba smera; jer ćete na taj način olabaviti vlakna tepiha i ukloniti najviše prašine.

– Mnogi na brzinu pređu preko tepiha samo u jednom smeru, s čime on nikada nije očišćen do kraja – kaže Heder i svima savetuje da jednom mesečno očiste filtre svog usisivača.

Njeni pratioci u odeljku za komentare zahvalili su joj na savetu, a neki su priznali da su tako već i usisavali, ali da su do sada mislili da to nije ispravno.

