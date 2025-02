Ako ste mislili da meso u zamrzivaču nema rok trajanja, pogrešili ste: Tri vrste mesa mogu se čuvati samo mesec dana

Mnoge domaćice kupuju meso i čuvaju ga u zamrzivaču. Pitanje je koliko dugo meso može da stoji tako zamrznuto.

Nema svaki komad mesa isti rok trajanja, kao ni svaka vrsta mesa.

Piletina i ćuretina

Celi pilići i ćurke mogu se čuvati u zamrzivaču do godinu dana. A ako im zamrznete komade prsa, bataka, karabataka i krilca, treba ih iskoristiti u roku od devet meseci, dok iznutrice ne smeju da se zamrzavaju duže od tri do četiri meseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Kada je reč o svežem mesu, može trajati i nekoliko meseci, u zavisnosti od vrste mesa. Sirovi odresci mogu da se čuvaju u zamrzivaču od šest do 12 meseci. Kotleti, međutim, zbog kostiju traju kraće, od četiri do šest meseci. Pečeno meso može da se zamrzne između četiri meseca i godinu dana.

Svinjetina

Sirova svinjetina zamrzava se slično kao govedina i drugo meso. Ako svinjsko meso isečete na kockice i zamrznete, može da se čuva četiri do šest meseci, a pečeno od četiri do 12 meseci. Prerađeno svinjsko meso, poput slanine, kobasica, viršle, šunke i slično, može da se čuva u zamrzivaču mesec do dva.

Mleveno meso

Bez obzira na vrstu sirovog mlevenog mesa, ne treba ga držati u zamrzivaču duže od tri do četiri meseca.

Rok trajanja mesa u zamrzivaču prema vrsti:

Svinjetina sa kostima – četiri do šest meseci,

Svinjetina bez kostiju – četiri do 12 meseci,

Jagnjetina i teletina – devet meseci,

Govedina sa kostima – četiri do šest meseci,

Govedina bez kostiju – do 12 meseci,

Cela piletina ili ćuretina – 12 meseci,

Komadi piletine ili ćuretine – devet meseci,

Mlevena ćuretina ili svinjetina – tri do četiri meseca,

Iznutrice – tri do četiri meseca,

Slanina – mesec dana,

Kobasice – jedan do dva meseca,

Viršle – jedan do dva meseca.

(Dnevnik.in)

