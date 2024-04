Ako ste ovo primetili, vreme je da bacite dasku: Pranjem nećete moći da uklonite sve bakterije

Dasku za sečenje poseduje svaka domaćica u svojoj kuhinji, a pravilo je da ona mora da bude drvena, jer se na njoj manje bakterija zadržava. Obično se pere samo vodom, ali često se koristi i deterdžent za sudove. Na dasku za sečenje ne obraća puno ljudi pažnju, ali postoje znaci koji vam ukazuju da joj je prošao rok trajanja i da mora da se baci.

Domaćice obično koriste dasku za sečenje predugo i ne obaziru se na to da li ima pukotine. Ipak, to su znaci da će ostaci hrane da se zadržavaju, ali i tečnost. Koliko god dobro da operete, nećete moći da uklonite sve, a to znači da će se na dasci skupljati bakterije, piše Stvar Ukusa.

Osim što pukotine ružno izgledaju, bilo na drvenoj ili plastičnoj dasci, tu mogu da se zadrže čestice hrane i da se skuplja vlaga. Nakon pranja, čišćenje krpom je još gori potez, jer tako bakterije možete da prenesete na nju, a onda i na ostale površine. Zato kada se pojave pukotine na dasci, obavezno je bacite.

Bez obzira što drvene daske nude prirodnu antibakterijsku zaštitu, možete da koristite i plastičnu ili onu od bambusa, samo ih redovno menjajte.

