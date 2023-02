Ako u aprilu želite da imate narcise, sad je vreme za ovaj ključni potez

Predivan prizor rascvetanog vrta ili balkona u proleće slika je koju svi ljubomorno i s nostalgijom čuvamo u sebi i željno iščekujemo kada će konačno zaživeti pred našim očima. Da bi se to zaista i dogodilo, vreme je da pripremimo gredice i saksije za sadnju lukovičastog cveća – zumbula, lala, rastavića, narcisa, šafrana…

Poljoprivredne apoteke, cvećare i vrtni centri nude brojne vrste – samo treba da odaberete šta želite. Možete koristiti i svoje lukovice ukoliko su bile dobro zbrinute odnosno u potpunosti zdrave, sazrele i dostigle određenu veličinu. Ne bi trebalo kasniti sa sadnjom jer kasnijom sadnjom gubimo na kvalitetu cvetova. A upravo su cvetovi najveći motiv zbog kojih sadimo lukovičaste biljke. Ne brinite se za hladnoću, jer će lukovice izdržati i bez posebne zaštite. Jedino što morate da pripazite ukoliko ste ih posadili u saksije. Tako hladnoća brže dopire do lukovica, dok su u zemlji zaštićenije od spoljnih faktora poput niske temperature. Ako ih sadite u saksiji, tada ih morate držati na prostoru gde neće doći do smrzavanja supstrata u tegli a time niti do smrzavanja lukovice.

Narcise su iz popularne porodice lukovica koje rastu od Evrope, do Azije i istočne Afrike lako se uzgajaju, slobodno se šire i cvetaju iz godine u godinu. Divljih vrsta ima 50 i većinom su udomaćene u zapadnoj mediteranskoj regiji. Postoji hiljadu kultivara koje su hortikulturni stručnjaci podelili u 12 razreda, koji, među ostalim,uključuje i trubaste narcise koje imaju po jedan cvet na svakoj stabljici; trube su im jednako velike ili veće nego spoljne latice ili cvet.

Boja cvetova kreće se u rasponu od bele do žute iako pojedini varijeteti mogu imati bele, žute, narandžaste i ružičaste trube. Otpornost na mraz varira kod ovih lukovica, ali sve tolerišu barem laganu poledicu i najbolje uspevaju u hladnijim područjima. U hladnijim predelima vole potpuno sunčane položaje, dok su im u toplijim potrebna senovita mesta.

Primena: na gredice, kamenjare, travnjak

Napomena: Sade se na dubinu od 10-15 cm u bogato, dobro drenirano tlo. Tokom rasta ih treba izdašno zalivati i kad im lišće ugine, pustiti ih da se osuše. Uklonite ocvale cvetove.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.