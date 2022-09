Ako uradite ovih 5 stvari nikada više nećete videti pauka u svojoj kući

U slučaju da imate problema sa paucima u kući, sigurno ste do sada isprobali mnoge metode da ih se zauvek rešite. Umesto korišćenja otrovnih hemikalija u kući, odlučite se za prirodni način za držati pauke van svog doma zauvek.

1. Održavajte čistoću

Najbolji način da se zadrži pauk van kuče je da održavate kuću čistom. Iako čišćenje i usisavanje podova zahteva trud, to se definitivno isplati. Preporučljivo je raditi sezonsko čišćenje na svaka četiri meseca. Nakon što ste to uradili unutar svog doma, pređite napolje. To se odnosi na uklanjanje bilo kakvog lišća i drugih stvari sa vaše trave, proveravanje vrata i prozorskih praznina i popravka, čišćenje prozora.

2. Sirće

Sirće se može koristiti za mnoge stvari, kao i odlično rešenje za čišćenje prozora. On ima vrlo jak miris koji je poznat da tera mrave, komarce i paukove. Sve što treba da uradite je da pomešate 1 deo sirćeta s 2 dela vode u flašici s rasprašivačem i poprskate oko kuće, posebno na prozore, vrata i otvore.

3. Pepermint eterično ulje

Pauci jednostavno ne mogu da podnesu miris ove biljke. Napravite domaći odbijajući sprej, uzmite flašicu s rasprašivačem, napunite vodom i dodajte tečni deterdžent za pranje posuđa i 8 kapi eteričnog ulja paprene metvice. Proverite miris, a u slučaju da ne miriše dovoljno dodati 8 kapi više. Protresite bočicu dobro i poprskati oko kuće.

4. Citrus

Ako imate eterično ulje limuna kod kuće, koristite ga kao prethodno navedeno ulje gore.

6. Kesten (i drugi orašasti plodovi)

Iako je razlog zašto kesten ili orasi teraju pauka je još uvek nejasan, oni se odavno koriste za odbijanje pauka u Engleskoj. Jednostavno rečeno nekoliko kestena stavite uz prozore.

