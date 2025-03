Ako vam ova biljka procveta u kući – stiže prinova: Prelepa je kao ukras, a laka za održavanje

Floralna simbolika kod nas je veoma rasprostranjena, a evo koja biljka vam po verovanju nagoveštava prinovu.

Kaktus se neretko može videti u kućama. Osim što prelepo izgleda, pa može da se uklopi u skoro svaku estetiku doma, ova biljka je i veoma popularna zbog svoje održivosti.

Za njen uzgoj nije potrebno previše truda. Pronalaženje gde staviti saksiju za kaktuse u kući je uvek lako, jer je čak i najuži prozorski prag pogodan za to. Najvažnije je da ima dovoljno svetla, zbog njegovog nedostatka, kaktusi se rastežu i gube svoju privlačnost. Oni takođe tolerišu i sušu, pa možete zaboraviti da je zalijete i po nekoliko nedelja.

Ono što se takođe ističe kao osobina ove biljke jeste da skoro nikada ne cveta. Samo po neke vrste cvetaju i to jednom godišnje, a ni to nije pravilo. S obzirom da se retko dešava da kaktus procveta, veruje se da se to dešava tek kada mu pružite dovoljno ljubavi. Baš zbog toga što izdržava i najveće suše kaktus se smatra simbolom majčinske ljubavi, ali i prinove.

Da bi vas ova biljka darovala cvetovima morate da joj pružite maksimalnu pažnju, da brinete o njoj, pobrinete se da ima dovoljno sunca, i ako se trud isplati i biljka procveta po verovanju to znači da ćete uskoro imati bebu u kući.

Svakako, čak i ako se desi da ne procveta uvek ćete u kući imati prirodan ukras koji će dati život vašem domu, samo je bitno da budete pažljivi sa njegovim bodljama.

Osim da donosi prenivu za ovu biljku je vezano još jedno verovanje. Naime, veruje se da je kaktus u stanju da ubrza misaone procese i umiri glavobolju. Zato je posebno preporučljivo držati trnje na radnoj površini. A postoji i verovanje da lopovi zaobilaze stanove u kojima živi veliki broj bodljikava.

