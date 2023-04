Ako želite da budete zdravi, odmah iz kuće izbacite ovih 10 predmeta: Donose bedu

Ispraznite kuću od viška stvari i nepotrebnih (starih) predmeta kako biste sebi dali priliku da živite zdravije.

1. Plastične posude za hranu

Pobacajte sve posude od čiste plastike čuvate po fijokama, a na kojima stoji oznaka 7 ili „PC“, što označava polikarbonat. „Radi se o posudama koje mogu da sadrže BPA (materiju koja se koristi u proizvodnji tvrdih polikarbonatnih plastičnih masa). Danas se ta materija izbegava u proizvodnji posuda, ali one stare još mogu da je sadrži“, tvrdi Sonja Lunder, analitičar za Environmental Working Group, koja se uvek zalaže za odbacivanje starih predmeta.

2. Osveživač prostorija

Iako se neki proizvođači hvale kako ne koriste štetne sastojke, ipak mnogi osveživači prostorija i dalje sadrže hemikalije koje u velikoj dozi mogu imati negativne posledice po ljudsko zdravlje.

„Ovi proizvodi su nešto poput mirisnih hemikalija koje raspršujete po kući“ kaže Lander, koja se zalaže za prevenciju problema, a to je uvek čista kuća i rešavanje stvari koje uzrokuju neprijatan miris.

3. Zaliha omiljenih napitaka

Ako do danas to niste učinili, trebalo bi da razmislite o promeni navika, posebno ako pokušavate da izgubite višak kilograma. Studija, o kojoj se dosta govorilo, objavljena u magazinu Nature, ukazuje na to da određeni zaslađivači iz gaziranih sokova mogu da poremete ravnotežu bakterija u crevima koje su vrlo važne za zdravlje celog organizma.

4. Stare cipele

Ako govorimo o obući za trčanje, ona bi trebalo da se menja nakon svakih 500 kilometra, kaže dr. Džejson Karp, autor knjige „Trčanje za žene“. Naime, kad se obuća istroši nije više dobra podloga za nogu pa se svo opterećenje prebacuje na mišiće, kosti i tetive što znači da postoje veće šanse za povrede.

5. Stara četkica za zube

Klice i bakterije se lako mogu preneti s četkice za zube u usta. Nepropisno čuvanje četkice se može začas pretvoriti u skladište malih napasti. Kako biste sprečili potencijalne bolesti, četkicu za zube morate držati u „fit formi“.

„Četkice za zube koje su istrošene ili izlizane ne mogu efikasno da uklone plak, a to je ključno za održavanje zubi i desni zdravima“, tvrdi stomatolog Sebastiana Sprinman za Daily Press. Po pravilu bi ih trebalo menjati svaka tri do četiri meseca.

6. Stara odeća

Da li ste znali da svakodnevno „kopanje“ po ormaru pre posla ili škole dovodi do anksioznosti? Ako želite da izbegnete ovaj problem, očistite ormar od svih starih stvari koje niste nosili barem godinu dana.

7. Maskara

Svi znamo da se maskara osuši nakon par meseci, ali verovatno odlažete kupovinu nove jer one mogu da budu jako skupe. Ipak, vreme je da odvojite novac za nju jer se na njoj mogu nakupljati razne bakterije koje mogu izazvati crvenilo oka, infekcije, pa čak i slepilo.

8. Ostaci hrane

Kad je obrok gotov, sve ostatke koje ne nameravate da bacite odložite u posude i u frižider. Ukoliko bacate ostatke u smeće, vodite računa o tome da kanta za smeće ima poklopac.

9. Kuhinjski sunđer

Studije stalno ukazuju na opasnosti koje vrebaju iz kuhinjskog sunđera, a najčešće se tu pominju razne klice. Stručnjaci savetuju da se za pranje posuđa koriste krpice koje se nakon korišćenja mogu oprati zajedno s ostatkom veša.

10. Plastične daske za sečenje

Sečenje namirnica na plastičnoj dasci sigurno će oštetiti njenu površinu, a jednom kad bakterije uđu u te delove i nesmetano rastu, teško ćete ih se rešiti. Kako biste izbjegli zdravstvene probleme, stručnjaci savetuju da nabavite drvenu dasku jer one sadrže smolu koja deluje antimikrobno. U prevodu, ako bakterije i uđu u pukotine na dasci, umesto da se šire, one će umreti.

