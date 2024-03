Ako želite da vam dom miriše sveže danima, isprobajte ovaj trik

Miris doma ne zavisi ne samo od kuvanja, već i od ljubimaca, načina života, učestalosti čišćenja… Osim toga bitno je i često provetriti prostor, po mogućnosti jednom dnevno.

Ekspertkinja za čišćenje Ekua na mrežama je podelila svoj super trik kako da dom miriše predivno, a ističe da joj je za to potrebno tek nekoliko sastojaka.

– Ako želite da vaša kuća miriše rajski, imam jedan super recept – navodi.

Prvo je stavila da se na šporetu greje šerpa s vodom, a nakon toga je u to ubacila isečeni limun i narandžu.

Nakon toga je dodala dva štapića cimeta, žlicu karanfilića i malo vanila arome.

Potom je sve zajedno zakuvala i ostavila na šporetu neka se hladi.

Kaže da to radi dok čisti ostali deo stana i pusti da tečnost odradi svoje.

Takođe, ostavi je i da kuva nakon što zakipi, kako bi što više isparavalo.

Nakon kuvanja, ona tu vodu i pije – kaže da je fina i osvežavajuća. Dom nakon toga satima miriše na limun i cimet, miris je predivan.

U zavisnosti od veličine stana, rekla je da se miris može osetiti danima.

– Pa to je potpuri, i ja to volim da popijem – komentarisala je jedna korisnica TikToka, a s njom su se složili i drugi, piše The Sun.

