Ako želite savršenu kupus salatu, veoma je bitno kako ćete je začiniti: Čuveni srpski kuvar otkriva tajnu

Evo u čemu mnogi od nas greše

Filip Ćirić, master šef i poznati srpski kuvar, na svom Instagram nalogu podelio je savete koji će vam pomoći da kupus salata bude savršeno začinjena svaki put. Prema njegovim rečima, redosled po kojem dodajemo začine nije slučajan i vrlo je bitan za postizanje najboljeg ukusa.

Prvi korak je dodavanje soli. So treba da bude prva jer je važno da dospe do samog kupusa. Ukoliko prvo stavite ulje ili kiselinu, so bi ostala u tečnosti, tj. dresingu, i ne bi mogla da upije dovoljno okusa. Zbog toga, so treba da bude osnovni začin koji direktno dodiruje kupus.

Drugi korak je ulje. Ulje ima posebnu ulogu jer pomaže da kiseline (sirće ili limunov sok) budu savršeno apsorbovane. Bez ulja, kiselina bi bila previše dominantna, a salata bi izgubila balans između ukusa. Važno je napomenuti da ne treba koristiti jako ulje, poput hladno ceđenog maslinovog, jer može da zaseni sve ostale ukuse.

Poslednji korak je dodavanje kiseline – bilo da je to sirće ili limunov sok. Kiselina je neophodna za završni šmek, ali njen redosled u začinjavanju je ključan. Ako je stavimo previše rano, ona bi mogla da probije membranu kupusa, što bi dalo previše kiselosti, dok ulje ne bi moglo da je neutralizuje.

I ne zaboravite, svaki put obavezno promešajte salatu nakon svakog dodavanja začina – prvo so, pa ulje, zatim kiselinu. I, još jedna važna napomena, izbegavajte jake kiseline i ulja, kako bi salata zadržala svoju delikatnost i savršen ukus.

(Stil/Ona)

