Aloe vera je biljka koja ima mnoge blagodeti, a nije zahtevna: Evo kako da je uspešno održavate

Iako je jesen, postoje biljke koje uvek možete držati na prozoru ili terasi i tako ulepšati svoj prostor. Jedna od takvih biljki je i aloe vera.

Jako zdrava i korisna biljka koja osim što vam može pomoći u negovanju tela, lica posebno, sobu će vam učiniti toplijom. A šta je potrebno za njeno negovanje i kako da je zasadite?

Ono što je važno jeste da se lako održava i da se mogu držati kako unutra tako i napolju. Ako je ona napolju, brže će rasti za razliku od one koju držite u zatvorenom prostoru. Važno je da, ako je napolju, biljka bude tamo gde je zemljište drenirano i gde ne pada mnogo kiše, piše „Get busy gardening“.

Ako živite u stanu, onda saksiju treba da stavite na strani gde sunčeva svetlost ulazi kroz prozor, a najbolje da je okrenuta prema jugu.

Koliko često je treba zalivati?

Često ljudi prave grešku time što je često zalivaju, a to je upravo „ubica“ broj jedan. Ako ovo često radite, koren biljke i njena stabljika će istruliti, a to je ono što nikako ne želite. Kako biste to izbegli, najbolje je da pustite da se zemlja skroz osuši, a proverićete to kada gurnete prst u zemlju. Zemlja treba da bude potpuno suva pre novog zalivanja. Ukoliko vam je ovo problem, nabavite merač vlažnosti koji će vam u ovom zadatku pomoći. U proseku je dva do tri puta tokom hladnog vremena koje nam upravo dolazi.

Koliko joj je sunca potrebno?

Aloe vera će najbolje rasti kada je na mestu koje je dovoljno dobro osvetljeno. Ukoliko ne možete da joj priuštite prirodne svetlosti, onda „angažujte“ veštačko svetlo.

Koje je najbolje zemljište?

Upotrebite onu zemlju koja se dobro cedi i ne zadržava vodu. Možete koristiti peščanu mešavinu, ali i obična zemlja je sasvim dovoljna.

Da li se presađuje?

Dobra vest je da ne mora da se presađuje jer vole da su vezane za koren – u jednoj saksiji bez „šetanja“. Ukoliko rešite da presadite aloe veru, onda koristite saksiju koja ima rupe ili one od gline jer će joj te pomoći da se zemlja brzo osuši.

