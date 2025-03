Alu-folija je nešto najopasnije u kuhinji: Ako je ne koristite pravilno, bolje da je nemate u kući

Jedna od najčešćih ali i najopasnijh grešaka koje svi pravimo kada koristimo aluminijumsku foliju u kuhinji.

Aluminijumska folija štiti rernu od prskanja masnoće? Da li i vi tako pokušavate da izbegnete previše čišćenja posle pečenja u rerni?

To je, verovatno, jedna od najčešćih grešaka koje pravimo u kuhinji. Sigurno je među najopasnijim idejama to da postavljimo aluminijumsku foliju na dno ili strane rerne kako bi je zaštitili od prskanja, izlivanja masnoća i sl. Folija može da uzrokuje refleksiju i utiče na dužinu pečenja namirnica. Može se i zalepiti za rernu i uzrokovati štetu koju ne pokriva garancija. Može uzrokovati i izbijanje požara i blokirati otvor ventilacije zbog čega je u praksi dolazilo i do trovanja ugljen-monoksidom. Ma koliko vam se činilo neverovatno, neki zaista ne provere da li je sigurno pokrivati određene delove rerne aluminijskom folijom. Nemojte to raditi, rernu nakon korišćenja operite i nećete se boriti sa zagorelim i masnim mrljama sledeći put kad je budete koristili.

Ovo su ostale greške koje često prave oni koji koriste rernu kada pripremaju namirnice i dezerte:

Ne zagrevajte rernu

Ako namestite najveću temperaturu na rerni ona će se zagrejati već za tri, četiri minuta. Nakon toga, namestite je na željenu temperaturu.

Kolači gore, pica dole

Picu ili povrće pecite na dnu rerne

Čak i kada se zagrejala, pazite gde stavljate određeno jelo. Na primer, kolače pecite bliže vrhu rerne i jela koja želite da zapečete, a picu ili povrće pecite na dnu rerne.

Ignorišete uputstva proizvođača

Često mislimo da ne treba da čitamo uputstva za upotrebu jer „nema tu ništa novo“ što već ne znamo. Dobra odluka je pročitati uputstva i znati gde rerna najviše greje, za koliko se zagreva, dodatne opcije…

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com