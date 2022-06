Bez po muke i bez sunđera očistite zagorelu šerpu, za tren oka biće kao nova novcijata (video)

Ne trebaju vam nikakvi hemijski preparati.

Možda imate neke šerpe za koje se hrana lako lepi, ili ste se malo zaneli, pa vam je ručak ipak zagoreo. U tom slučaju, šerpe su te koje najviše trpe. Hrana se takoreći zapeče za njih, pa vam uglavnom treba večnost dok otopite i operete šerpice.

Kako više ne biste gubili vreme i živce, predstavljamo vam jedan trik koji će vam pomoći da se za čas oslobodite zagorele šerpe (a nećete morati da je bacite).

Potrebno je samo da vruću vodu sipate u šerpu i stavite na vruću ringlu. Zalepljena hrana će se otopiti, prospite vodu, još malo isperite pod mlazom hladne vode, prebrišite ubrusom i to je to. Pogledajte kako to izgleda u praksi.

