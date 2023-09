Biljka koju morate imati u kući: Zovu je „drvo novca“, evo gde treba da je čuvate da biste se obogatili

Krasula je najpopularnije drvo novca na našim prostorima. Engleski naziv je jade plant ili na latinskom crassula ovata je jedna od najlakših biljaka za održavanje, a pored toga predstavlja veoma lep poklon za neke nove početke – bilo da je u pitanju venčanje, useljenje, početak posla.

Da se na samom početku razumemo – svi bismo mi želeli da postoji nešto što će nam na brz i lak način stvoriti dovoljnu količinu novca da živimo lagodan život. Ipak, kažu da magija postoji samo ako se u nju veruje. Na tom putu, dobro je imati malu pomoć, a oni koji su probali život po Feng šui principima, tvrde da ovo zaista deluje.

Verovali ili ne, za ovu biljku mesnatih listova tvrdi se da pozitivno utiče na posao i privlači energiju novca, a u Aziji se čak prenosi sa kolena na koleno zbog pozitivnih dejstava.

Nastavite sa čitanjem i otkrićemo vam kako se održava parac (još jedan naziv za drvo novca), kako se razmnožava i šta je prema Feng šuiju potrebno da učinite da zaista deluje.

Drvo novca – verovanje

Po nekim verovanjima istočnjačkih učitelja, krasula je biljka koja, ako je držite u glavnoj prostoriji, ukućanima donosi više novca. Zovu je još i Japansko drvo, dolar drvo i parac a ime je dobila zbog listova ovalnog oblika koji podsećaju na kovanice novca, piše sajt Berza biljaka.

Tokom devedesetih godina ova biljka je imala veliku popularnost, pa je nakon toga počela da opada. No, kako se razne stvari vraćaju u modu ista stvar se dešava i sa krasulom. Ovog puta je zbog njenog specifičnog izgleda koji se veoma lako da ukopiti u moderan dizajn.

Takođe, parac je toliko prost za održavanje, da ga mogu koristiti i oni koji nikada nisu pre toga imali biljke. Dakle, veoma je teško omanuti sa njom, jer uopšte nije zahtevna.

Drvo novca je posebno zanimljivo po tome što se za nju vezuje verovanje, kao što joj sam naziv kaže, da donosi novac. Odakle to potiče? Iz kineske legende. Naime, jedan siromašni seljak molio bogovima da mu donesu bogatstvo. Kada se vratio na svoje imanje, zatekao je ovu biljku u zemlji niotkuda, niko je nije zasadio niti je znao odakle potiče.

Od tad se seljaku preokrenula sudbina i zaradio je mnogo novca uz pomoć svog plodnog zemljišta. Ova legenda je postala deo Feng šuia, prema kome svaka stvar u prostoru ima svoju energiju.

Potrebno je obezbediti dobar protok energije da bi ukućani napredovali, ostvarivali svoje ciljeve i planove i ostvarili duhovno i materijalno bogatstvo. To je razlog zašto se krasula drži u hodniku sa desne strane, blizu ulaznih vrata. Hodnik predstavlja mesto protoka energije u svakom domu, zato je simbolično tu smestiti ovu biljku, kako bi novac tekao.

Krasula – nega, sve što je potrebno da znate

Kada je u pitanju krasula nega je prilično jednostavna. Ova biljka ne raste previše u visinu, maksimalno do 30 centimetara, te se može držati u manjim i srednjim saksijama. Postoje druge vrste “drveta novca” koje rastu i do par metara u visinu, ali to nije krasula.

Parac spada u sukulentne biljke (listovi su mesnati, skladište vodu), cveta tokom zime, pa sve do proleća, sitnim belim cvetovima. Potiče sa juga Afrike, zato bolje podnosi visoke nego niske temperatura.

Zemlja u kojoj treba biti posađena je ista kao za kaktuse i ostale sukulente (40% peska, 20% šumskog humusa, 20% zemlje za cveće, a ostatak sitni šljunak, perlit, lomljena cigla).

Upravo zbog izgleda biljke je kod nas ova sobna biljka i dobila ime “parac”. Njeni mesnati listovi koji su puni vode podsećaju na džepove pune novca. A veliki broj listova na stablu govori o bogatstvu koje će vlasnik biljke steći.

Krasula održavanje teče ovako: u toku zime, biljku treba zalivati sa što manje vode, 1-2 puta tokom cele sezone. Idealna temperatura u ovom periodu je oko 10 C. Ukoliko vam je teško da održavate ove uslove u toku zimskog perioda, možete je držati i na toplom s tim što je u tom slučaju potrebno da je češće zalivate.

Koliko često se krsula zaliva?

Zalivanje krasule vam zasigurno neće biti nikakav problem. U letnjim mesecima ju je potrebno zalivati nešto češće. Održavanje krasule nije teško, jer je dovoljno zalivati je svega jednom u dve nedelje i tokom letnjih meseci.

Najveća greška koju možete učiniti sa drvetom života jeste da ga zalivate prečesto. To može uzrokovati da koren istruli i da listovi počnu da opadaju i da se suše.

Postoji jedan vrlo prost trik koji će vam odgovoriti na pitanje koliko često treba zalivati krasulu. Stavite prst u zemlju, ako vam do dna saksije deluje da je voda sasvim suva, to znači da je vreme za zalivanje.

Obavezno uzmite saksiju sa rupicama, da bi se u tacnici mogao odliti višak vode. Ostavite oko pola sata vodu u tacnici, ako je i dalje bude bilo, višak vode prospite. Dakle, ako je zemlja i dalje vlažna, krasula drvo novca ne treba biti zalivena.

U letnjim mesecima je preporučljivo da biljku držite na terasi, jer baš dobro podnosi letnje temperature. No, potrudite se da je ne držite na direktnom suncu, jer tad postoji mogućnost da će sunce spržiti listove.

Čak i da se to dogodi, to nije ništa strašno, sačekajte par nedelja i listovi koji su izgoreli će sami otpasti.

Kada se uzgaja krasula prihrana je potrebna samo u prolećnim mesecima, kada biljka aktivno raste. Koristi se prihrana na hormonskoj bazi koju možete kupiti u svakoj poljoprivrednoj apoteci. Nju pomešajte sa vodom i zalijte biljku.

Krasula razmnožavanje

Razmnožavanje krasule se odvija na tri načina. Prvo je preko semena, koje je neophodno zasaditi u saksiju, sa već preporučenim sastavom zemljišta. Seme će proklijati za oko mesec dana, nemojte je prečesto zalivati.

Drugi način razmnožavanja koji se smatra prilično uspešnim jeste da isečete grančicu biljke. Učinite to oštrim makazama kako ne biste pokidali žile. Ostavite par dana da se grančica osuši, a onda je zasadite u mešavinu zemlje i peska.

Zalijte mladu krasulu i to činite jednom nedeljno, zemlja isto ne treba da bude stalno mokra, već vlažna ili suva. Ipak, češće se zaliva prvih mesec dana dok biljka ne pusti korenje.

Da li biljka klija se lako primećuje po tome što se ne vene i ne suši, nego stoji uspravno i upija vodu. Nakon mesec dana ćete zasigurno znati da li je ovaj metod bio uspešan. A ako se poštuju sva prethodno navedena pravila, metod je uspeva gotovo 100%.

Na mestu na kome ste isekli grančicu će se na drvetu novca pojaviti jedna ili dve nove mlade grane, u zavisnosti od toga na kom ste mestu i kako isekli.

Ako već imate iskustva sa razmnožavanjem krasule, možete koristiti i drugi metod, koji nije toliko uspešan. Isecite list krasule, kako je list osetljiv, mnogo je veća šansa da ovaj način ne uspe. Potrebno je dva dana sušiti, a potom posaditi u šljunkoviti kompost. Dalje ga čuvajte isto kao i grančicu, sem što je možete izneti na sunce. Dakle, dosta sunca i malo vode, zemlja nek bude tek malo vlažna.

Nakon mesec dana biljka će početi da ispušta žile, ostavite je u istoj saksiji sve dok ne počne da joj raste stabiljka, pa je presadite u veću saksiju.

Presađivanje krasule

Preporučuje se da se presađivanje obavlja tokom proleća ili leta, jer je u zimskim mesecima, tačnije od oktobra do aprila biljci potrebno mirovanje.

Presađivanje krasule se ne obavlja često, može i na svake dve godine, u zavisnosti koliko je biljka porasla. A ukoliko želite da sprečite njen rast, dovoljno je samo ne presađivati je u veću saksiju.

Proces funkcioniše na prost način: izvadite cvet iz saksije i otresite što je više moguće stare zemlje. Prebacite u drugu saksiju koja je već napola puna sa novom zemljom, potom dopunite onoliko zemlje koliko je potrebno da biljka bude na vrhu saksije.

Šta kada napadnu štetočine?

Krasula je omiljena biljka među početnicima u hortikulturi baš zato što ovo japansko drvo novca vrlo retko bude meta napada. No, može se desiti da je napadnu vunaste vaši. One se lako uklanjaju tako što ćete napadnute delove prebrisati alkoholom. A ukoliko su vaši napale sam koren, potrebno je presaditi je u novu saksiju i pre toga je potpuno očistiti od prethodne zemlje.

Drvo novca napada i pukovo grinje, za koje će vam biti potreban insekticid koji možete kupiti u poljoprivrednoj apoteci. Prepoznaćete da je u pitanju pukovo grinje jer ćete svuda duž listova videti belu mrežicu. Kada se biljka okupa u rastvoru, biće potrebno neko vreme dok ne postane otporna na ovu upornu štetočinu.

Upozorenje: Krasulu držite podalje od vaših ljubimaca. Poznato je da ova biljka nema nikakve negativne efekte na ljude, čak i na manju decu. No, ljubimci mogu imati reakcije na nju. Ukoliko primetite da je vaš ljubimac naglo postao letargičan, da se manje igra, povraća i odbija da jede, vrlo je verovatno da je žvakao listove krasule.

Zato se preporučuje da je sklonite od vaših ljubimaca ili da je uopšte ni ne posedujete u tom slučaju, kako bi ljubimci bili bezbedni.

Krasula cena

Iako je u pitanju drvo novca, cena krasule uopšte nije skupa. Cena biljke zavisi od toga da li uzimate pelcer, grančicu, seme ili mladu zdravu biljku. Ako uzimate pelcer na njega možete potrošiti svega par stotina dinara, a mlada biljka je do 2000 dinara.

Dakle, prilično je lako priuštiti i zato predstavlja odličan poklon koji se simbolično uzima za proslavu novih početaka. Možete videti japansko drvo života kako raste na ulazima firmi, kineskih restorana i u hodniku stanova i kuća.

Krasula je veoma laka za održavanje, može živeti i do 50 godina uz pravilnu negu, te će uz vas proći razne faze života. Biće tu uz vaš razvoj, a ako poštujete pravila Feng šuia, pomoći će vam i da povećate dotok novca u vašoj kući.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.