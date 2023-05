Ceo život grešite, evo kako se zapravo najpraktičnije koristi cediljka (foto)

Cediljka je kuhinjski pribor koji se koristi za odvajanje čvrstih tvari od tečnosti ili za ceđenje tečnosti iz namirnica. Najstariji poznati primerci cediljki potiču iz bronzanog doba, a tokom vremena razvijale su se različite vrste i oblici cediljki za različite namene.

Cediljka se koristi tako što se namirnica ili tečnost stavi u cediljku, a zatim se kružnim pokretima ili pritiskom cedi kroz mrežicu ili otvore. U kuhinji se najčešće koriste cediljke za ceđenje tjestenine ili povrća, ali postoje i specijalizovane cediljke za različite namirnice poput sira, voća ili začina. Cediljke se takođe koriste u industriji hrane i pića za različite procese proizvodnje.

