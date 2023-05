Ceo život pogrešno koristite rende: Ljudi su oduševljeni novim trikom, kažu da menja sve

Rende je neophodno kuhinjsko pomagalo se obično koristi u kuhinjama širom sveta za rendanje sira, a mogu se naći u različitim veličinama i oblicima. Kada koristite rende, trebalo bi pripaziti na određene stvari.

Kada rendate sir, pripazite da ne rendate previše brzo i snažno, kako biste izbegli da se sir slomi ili zapne u zupcima rendeta. Ako koristite rende za sir za rendanje drugih namirnica, kao što su povrće ili čokolada, preporučuje se da nabavite posebno rende namenjeno za tu svrhu.

Nakon upotrebe, rende je potrebno dobro oprati i osušiti kako bi se sprečilo nakupljanje hrane i razvoj bakterija. Ako želite da vam rende ostane oštro što duže, preporučuje se da ga perete ručno, umesto u mašini za pranje posuđa. Pre nego što krenete da rendate sir, pripazite da je dovoljno tvrd kako bi se mogao narendati. Ako je sir premekan, može se izmrviti i zalepiti za rende.

