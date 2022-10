Ceo život pogrešno peremo dasku za sečenje: Samo je jedan način da se rešite bakterija

Drvene daske svakodnevno koristimo za sečenje hrane, tako da ih je potrebno redovno prati, ali pranje ruku, kao i mašinsko pranje, neće uvek ukloniti sve nečistoće i bakterije sa njih. Zato je jedna kuvarica otkrila kako da besprekorno očistite dasku, a potrebna su vam samo dva prirodna sastojka.

Kako piše The Sun, Melani Lionela podelila je jednostavno rešenje na TikTok-u, i tvrdi da je to jedini način da se ona temeljno očisti.

Kuvarica je u video snimku objasnila da daske za sečenje osvežava i dezinfikuje koristeći samo krupnu morsku so i svež limun. Prvi korak je da obilno pospete so po dasci, nakon čega prepolovite limun i njime utrljate so u dasku, zajedno sa limunovim sokom. Kada je sokom od limuna nanela celu dasku, sve do ivica, ostavite da odstoji 15 minuta pa sve isperite čistom vodom; a tabla je, kaže, čista i dezinfikovana.

– So je zrnasta, pa pomaže da se izribaju svi ostaci zaglavljeni u dasci za sečenje, a takođe pomaže da se spreči rast bakterija i mikroorganizama – objasnila je ona u videu.

Njen video je pregledan oko 100.000 puta, a mnogi korisnici su joj zahvalili što je podelila ovaj trik za čišćenje.

„Ovako me je tata uvek učio da čistim dasku za sečenje dok sam bila mala. To je super!“, napisao je jedan korisnik. „Nikada ništa ne čisti moju dasku dovoljno dobro, tako da ću ovo svakako probati“, prokomentarisao je drugi korisnik.

