Ceo život pogrešno sečemo narandže: „Kako niko ovo nije ranije otkrio“ (video)

Jeste li ikada pomislili da ceo život pogrešno sečete narandže? Prema stručnjaku za voće Tan Truongu, poznatijem na Instagramu kao @fruitnerd, mnogi od nas to rade pogrešno. Njegov nedavni video, u kojem pokazuje kako pravilno iseći narandže, izazvao je veliko interesovanje, a prikupio je više od 1113 hiljada lajkova.

Tan Truong, koji redovno deli savete o voću i povrću sa svojih 146 hiljada pratilaca, otkriva da većina ljudi narandže seče kroz središnji deo, ostavljajući na svakom parčetu gorku, belu stabljiku. U svojem videu objašnjava kako postoji bolji način sečenja koji ne samo da poboljšava ukus, već čini svaki zalogaj sočnijim.

„Ako presečete narandžu kroz centralno jezgro, ostavljate belu vlaknastu nit na svakom parčetu“, rekao je Thanh u videu i savetovao da isečete dva manja parčeta sa bočne strane jezgra.” „Ne samo da ćete primetiti razliku u teksturi, već je svaki zalogaj sočniji“, dodaje Truong, napominjući da ovaj metod podstiče decu da pojedu celo parče narandže, umesto da samo sišu meso.

‘Zašto ovo nismo otkrili ranije’

Njegov savet naišao je na oduševljenje mnogih sledbenika. Jedan korisnik je prokomentarisao: „O moj Bože, hvala! Svaki dan sam sekao narandže za svoje dete i ovo me je izluđivalo. Ovaj kolut nije mogao da dođe u bolje vreme.“ Sjetite se ovoga ranije!“ Treći pratilac je primijetio: „Tako informativno!“

Međutim, nisu svi bili oduševljeni ovom metodom, neki su izrazili zabrinutost zbog „otpada“ delova narandže. Ali jedan od navijača je brzo odgovorio: „Ovo je sjajna ideja! Jezgro može da pojede onaj ko priprema voće, za one koji ga smatraju otpadom. Ovo je mnogo manje rasipno od kutije za ručak pun nepojedenih narandži jer moja deca ne vole vlakna.“ Takođe, neki su rekli da uživaju u vlaknima, dok je jedan pratilac pitao: „Zar vlakna nisu zdrava?“ Tan je odgovorio: „Da, ipak ćete pojesti mnogo vlakana, samo ne onu jezgrovitu nit koja je teksturalno manje poželjna. Isprobajte ovaj metod i javite mi kako vam se sviđa!“, napisao je on, a prenosi Klik.hr.

Kako odabrati najbolju

Pored saveta za sečenje, Tan je podelio i preporuke o tome kako odabrati najbolje pomorandže u prodavnici. „Kada kupujete pomorandže, uverite se da su teške za svoju veličinu – manje je verovatno da će teže narandže dehidrirati u skladištu ili imati osušenu pulpu“, rekao je on. On je dodao da narandže koje su zrele sa stabla postaju malo mekše dok se pune sokom, pa je preporučljivo izabrati one koje nisu tvrde kao koštica.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com