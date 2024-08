Ceo život pogrešno sušimo posteljinu: Stručnjaci otkrili jedini ispravan način

Savremene domaćice veš nakon pranja najčešće prebace u mašinu za sušenje veša. Međutim, u vreme štednje električne energije to baš i najadekvatniji način za sušenje, posebno ukoliko želite da sačuvate malo novca.

Mnogo bolja situacija nije ni ona kada većina domaćica tokom zime opranu posteljinu, ali i mnogu garderobu, suši na radijatoru ili u kući postavljaju sušilicu za veš. Kako ističu stručnjaci, sve to je potpuno pogrešno.

Ovo su 4 načina kako da po savetu stručnjaka za čišćenje lakše, brže i ekonomičnije osušite posteljinu nakon pranja, posebno tokom hladnih zimskih dana.

1. Perite ujutru

Operite posteljinu ujutru i ostavite da je da se osuši napolju tokom dana. Prilikom pranja pustite 2 puta centrifugu kako bi mašina za pranje veša dodatno iscedila tkaninu, naravno pod uslovom da imate kvalitetnu posteljinu koja se neće oštetiti zbog duplog ceđenja.

2. Sušite na promaji

Posteljinu možete osušiti na promaji i to u sobama koje se ne koristite previše. Obavezno otvorite prozore kako biste izbegli sakupljanje vlage. Ukoliko imate terasu, nakon pranja dobro protresite čaršave i prebacite ih, ukoliko je moguće, preko ograde kako bi se ona brže i lakše osušila. Takođe, u tom slučaju će biti i manje izgužvana pa nećete morati da peglate. Za sušenje možete iskoristiti i stepenice ukoliko živite u kući, tačnije gelendere, preko kojih možete da prebacite čaršafe. Podrazumeva se da oni moraju biti čisti.

3. Iskoristite vrata

Za sušenje posteljine možete da iskoristite sobna vrata i sve visoke predmete u stanu na koje ćete zakačiti čaršafe da vise. Poenta je da veliki komadi posteljine vise što ravnije kako bi se brže osušili. Držite vrata otvorena kako biste dobili dodatni protok vazduha za sušenje.

4.Nikad na radijator

Iako to mnogi rade, stručnjaci upozoravaju da mokru odeću, a posebno posteljinu, nikako ne bi trebalo sušiti na radijatoru. Prekrivanje radijatora vlažnom tkaninom može prouzrokovati skupljanje neželjene kondenzacije, što veoma brzo dovodi do stvaranja vlage i buđi u stanu. Korišćenje radijatora za sušenje veša značajno umanjuje mogućnost zagrevanja prostorije, pa će vam u stanu ili kući biti hladnije. To za posledicu ima povećanje potrošnje energije za grejanje, kao i uvećanje računa.

