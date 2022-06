Čišćenje bazena sada nikad lakše i brže: I milioneri ga ovako sređuju da bude cakum-pakum

Čim krenu prvi letnji dani deca insistiraju da im se napuni bazen, a onda kreće i muka oko njegovog čišćenja

Mali ili veliki, gotovo da je isto… Bazeni zahtevaju detaljno čišćenje i održavanje, jer u suprotnom postaju leglo bakterija, gljivica, algi.

Ukoliko i vi u dvorištu imate ovu razonodu sigurno znate koliko njihovo održavanje može da bude teško i zamorno.

Ipak, neopodno je, a mi vam donosimo nekoliko zanimljivih saveta koji vam mogu skratiti proces čišćenja, ali i pojednostavi čitav postupak.

Hemija za bazene

Da bi vaš bazen bio bezbedna sredina za kupanje potrebno je da u vodu ubacite odgovarajuće hemikalije kako bi se održala čistoća i ph vrednost vode.

Redovno proveravajte PH vode

Voda treba da se testira redovno, po mogućstvu dva ili tri puta nedeljno, da li je pH vrednost je u ravnoteži, da li je hlor u bazenu u dobrom odnosu. PH treba da bude nešto iznad neutralane vrednosti, između 7,2 i 7,6.

Ako ste nakon testiranja utvrdili da je potrebno dodati određenu hemiju to uradite odmah. Ukoliko ne učinite to u vodi će se razmnožiti bakterije i alge, voda će postati zamućena i prljava.

Šta znači šokirati bazen?

Čak i ako redovno prilagođavate hemijsku ravnotežu vode u bazenu, poželjno je da povremeno šokirate vaš bazen šok hlorom. Potrebno je da pratite uputstva za šokiranje jer se razlikuju od redovnog korišćenja hlora. Šokiranjem bazena se uklanjaju organska jedinjenja koja su se razvila u bazenu.

Proverite ispravnost pumpe

Prva i osnovna stvar kad napunite bazen jeste da proverite da li pumpa radi onako kako bi trebalo. Na početku svake sezone potrebno je kupiti čist filter, a onda ga sredstvima za čišćenje održavati prohodnim i čistim tokom cele sezone. Filter bi trebalo čistiti na svakih 4 do 6 meseci. Očistite ostatke iz filtera, isperite filter, ostaviti da se osuši, vratite ga i to je to.

Voda u bazenu mora biti čista

Čak iako filter radi ispravno, morate redovno čistiti vodu u bazenu. Insekti, lišće itd mogu dovesti do začepljenja filtera. Ovo je najosnovniji korak u održavanju bazena i treba da se obavlja svakodnevno. Redovno usisavanje će zadržati čistoću vode u vašem bazenu.

