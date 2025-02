Crna plesan s fugni nestaje za 30 minuta: Profesionalni čistač otkrio da koristi samo jedan prirodni proizvod

Crna buđ kvari estetiku svake prostorije čineći je nečistom i neurednom, a istovremeno predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za sve ukućane. Razvija se u toplim i vlažnim uslovima, najčešće u kupatilima i kuhinjama, a zahvaljujući svojoj poroznoj prirodi često se pojavljuje u fugni za pločice. Bez blagovremenog i redovnog čišćenja može da se širi, a teško je osloniti se na proizvod koji bi ga uklonio bez mukotrpnog ribanja.

Često se tretira nekim univerzalnim sredstvom za čišćenje koje se kupuje u prodavnici, ali svako ko je pokušao da se pozabavi ovim problemom znaće uzaludnost pokušaja jačeg ribanja. Da bi uklonili buđ, mnogi ljudi često koriste izbeljivač, ali on samo „maskira“ buđ, odnosno posvetli je, umesto da je ukloni, piše britanski Express.

Umesto pomenutih opcija, domaćinstva se mogu okrenuti i prirodnim rešenjima, ali to ne znači svestrano alkoholno sirće. Naime, grupa profesionalnih čistača, koja vodi Instagram profil @thecleangroup, podelila je „potpuno moćan i prirodan“ način da se otarasi buđi: vodonik peroksid.

Vodonik-peroksid može zvučati zastrašujuće, ali u stvari, to je neverovatno moćan, ali ekološki proizvod koji ima mnogo upotreba u kući. Ono što ga čini odličnom ekološkom alternativom izbeljivaču je to što ne ostavlja nikakve agresivne hemijske ostatke na tretiranim površinama. Umesto toga, samo se raspada na vodu i kiseonik.

Jedan član grupe za profesionalno čišćenje napisao je pored postavljenog video snimka čišćenja da se više ne smeju koristiti toksične hemikalije za uklanjanje buđi.

„Kombinacija ovog prirodnog proizvoda i malog trika za čišćenje učiniće da nestane čak i najtvrdokornija crna buđ. Prirodna svojstva vodonik-peroksida čine čuda na crnoj buđi i nećete morati da ribate“, kaže se.

Pre primene ove metode, koju očigledno koriste i profesionalni čistači, ključno je da uvek nosite rukavice, a koristi se 6% vodonik peroksid.

1. Sipajte vodonik peroksid (6%) u bocu sa raspršivačem.

2. Naprskajte spojeve prekrivene crnom buđi.

3. Pokrijte celu tretiranu površinu kuhinjskim ubrusima.

4. Zatim još jednom obilno poprskajte vodonik peroksid preko ubrusa.

5. Sačekajte 30 minuta do sat vremena.

6. Uklonite kuhinjskom krpom.

7. Temeljno isperite.

I to je to! Samo ne zaboravite rukavice. Rezultat su čiste pločice i fugne u tuš kabini. I to bez ribanja, bez toksičnih hemikalija i bez izbeljivača.

(Jutarnji.hr)

