Cveće uz koje će vaša terasa i tokom jeseni izgledati čarobno (foto)

Stigla je jesen, a hladno vreme i kiša već su polako najavili ovo godišnje doba. Osim nas, promenama temperature se moraju prilagoditi i biljke na našim terasama ili u baštama.

Tokom letnih dana uživamo u raskošnoj boja cveća, a to ne mora da prestane ulaskom u njegovu poslednju etapu. Uz samo nekoliko biljaka i najmanja terasa možemo učiniti pravom jesenjom oazom. Pritom samo treba paziti na to da biramo biljke koje mogu preživeti prve magle i hladnije večeri i noći, kao i one kojima nije nužna celodnevna sunčeva svetlost.

Ono što im je zajedničko je to što sve one zahtevaju minimalnu brigu, a vaše će balkone, prozore i vrtove nedeljama, pa i mesecima činiti šarenima.

Koje god biljke odabrali, uživajte u svakom njihovom novom cvetu i iskoristite svaki topli trenutak u svojoj maloj oazi.

Zvezdan

Za ljubitelje ružičastih i ljubičastih tonova idealan dodatak terasi, vrtu ili prozorskoj dasci je zvezdan. Reč je o trajnici koja raste u malim žbunovima, a poznato je preko 170 vrsta. Ime su dobili po tome što svojim malim raspršenim laticama zaista podsećaju na zvezdu.

Kako je reč o zimzelenoj biljci, zahteva minimalnu brigu, a budući da ga u kasno leto i ranu jesen rado posećuju bube, s ovom biljkom ćete zaista i na najmanjem balkonu imati pravi doživljaj prirode.

Tustika ili krasula

Tustika, koja je kod nas poznatija kao krasula ili japansko drvo novca, svojim izgledom podseća na manju verziju stabla, a ono što je najbolje je to što se nakon rane jeseni može preneti u kuću pa je tada možete tretirati kao kućnu biljku.

Dovoljno je zalivati je jednom mesečno, a i tada ne preterivati količinski, jer pripada porodici sukulenata, koji su poznati po tome što jako dugo u svojim mesnatim listovima zadržavaju vodu.

Iako ćete je sada u cvećara,a pronaći kao isključivo zelenu, tokom hladnijih meseci iznenadiće vas svojim zvezdolikim belim ili ružičastim listovima.

Japanska šumarica

Za ona mesta koja skoro nikada ne vide sunce savršen izbor je japanska šumarica. Reč je o trajnoj zeljastoj biljci iz porodice žabnjaka, a vrlo se lako može prepoznati po nežnim belim cvetovima sa žutim prašnicima. Elegantne stabljike, koje mogu da narastu i više od metra, zajedno sa svojim cvetovima pružaju svoje najbolje ruho od kraja avgusta do oktobra, piše Zadovoljna.hr.

Međutim, ako imate kućne ljubimce, pripazite na to da ne dolaze u kontakt s ovom biljkom jer je za njih otrovna.

Dan-noć

Naizgled krhki cvet dan-noć savršen su izbor kada biramo kasnu letnju i ranojesenju paletu biljaka. Štaviše, toliko su otporne da mogu da prežive čak i na temperaturama do -23 stepeni Celzijusa, što ih čini zaista prvim izborom za nedelje i mesece pred nama.

Lako ih je prepoznati po baršunastom petolisnom cvetu s dve latice u gornjem delu, dve sa strane i jednom u donjem delu cveta. Moguće ih je pronaći u zaista različitima bojama: od bele, žute, do ljubičaste, plave, narandžaste, crvene, tamnoplave, a ono što im takođe ide u prilog je to što mogu da uspevaju i u senovitom području.

Dakle, ako imate terasu ili vrt okrenut prema severnoj ili zapadnoj strani sveta, dan-noć to neće sprečiti u njihovom rastu.

Ukrasni kelj

Savršen sklad zelene i tamnoružičaste boje, koji svojim izgledom podseća na povrće, jer to zapravo i jeste, je ukrasni kelj. Njegovi listovi neobično su naborani, nalik na čipku, a njihova intenzivno jaka ljubičasta ili tamnoružičasta boja pojavljuje se tek kada temperature padnu na oko 10 stepeni Celzijusa. Ti obojeni novi listići izbijaju iz sredine biljke, pa će se i usred hladnijih jesenjih dana činiti kao da vam je balkon procvetao.

Za što bolji utisak najbolje je posaditi nekoliko njih zajedno u veću saksiju, i to je zapravo dovoljno da se terasi ili vrtu pruži neodoljiv izgled. Naime, jedan ukrasni kelj može da naraste i do 20 cm u visinu i do 60 cm u širinu.

