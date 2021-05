Cveće uz koje će vaša terasa mirisati poput najdivnijih parfema

S dolaskom proleća uloga terasa postaje izuzetno važna. On se pretvara u oazu mira, mesto na kojem upijamo zrake sunca, ispijamo prvu jutarnju kafu, družimo se s prijateljicama, uživamo u zalascima…

Balkon je u prolećnim, a onda i letnim mesecima mnogima omiljeni deo kuće ili stana, zbog čega želimo da i svojim izgledom doprinese osećaju prijatnosti. Bez obzira imate li balkon ili malu terasu, uz samo malo truda može postati mesto zbog kojeg sve omiljene rituale selimo na otvoreno.

Detalj zbog kojeg ćete još više jedva čekati da u rano jutro s kafom u rukama zakoračite na vaš balkon su mirisi, a da bi se balkon pretvorio u pravu mirisnu oazu pomoći će, naravno, biljke.

U nastavku pročitajte kojih će sedam biljaka vašu terasu učiniti još savršenijim mestom za opuštanje:

1. Španski jasmin

Jasmin je biljka iz porodice maslina i broji više od 200 različitih vrsta. Cvetovi jasmina se, između ostalog, koriste u proizvodnji parfema i eteričnih ulja.

Španski jasmin ima bele cvetove, a cveta uglavnom u proleće i leto. Iako posebno voli sunčane položaje, podnosi i senku. Leti ga je potrebno češće zalivati, a u doba cvatnje dobro ga je nađubriti. Za što bogatije cvetanje zimi ga treba redovno obrezivati.

2. Letnji jorgovan (budleja)

Radi se o biljci koja je pogodna za uzgoj u vrtovima, ali i na terasama. Za razliku od klasičnih jorgovana koji cvetaju u proleće, letnji jorgovan cveta u leto, a dolazi u više boja – beloj, ljubičastoj, ružičastoj, žutoj, narandžastoj i plavoj.

Radi se o biljci koja može da naraste i do tri metra, a veliki plus definitivno joj je činjenica da nije zahtevna, dobro podnosi sušu i ako je nekad zaboravite da je zalijete, to nije problem. Raste i na polusenovitim mestima, ali najviše voli direktno svetlo.

3. Lavanda

Ovu sredozemnu biljku lako je uzgojiti na balkonu, a kada to uradite obezbedili ste sebi pravu mirisnu oazu. Ovu mirisnu biljku lekovitih svojstava i predivne boje najbolje je saditi u proleće, a za sadnju će vam biti potrebne ili semenke ili nekoliko sadnica i prostrana posuda i suva zemlja.

Lavandu treba redovno zalivati, ali nikako preobilno. Voli puno svetla tako da je postavite na osunčano i prozračno mesto. Držite je podalje od vlažnih područja.

4. Smilje

Ova lekovita mediteranska biljka cveta od maja do jula, a, iako će vam, kada razmišljate o smilju, verovatno na pamet prvo pasti plantaže i polja smilja, možete ga uzgajati i na vašem balkonu. Bitno je samo da mu osigurate kvaliteta supstrat.

Smilje dobro podnosi visoke temperature, kao i sušu i voli sunčevu svetlost.

5. Drugo začinsko i lekovito bilje (origano, ruzmarin, žalfija, bosiljak, nana…)

Divan je osećaj kuvati ručak, a onda u njega staviti začine koje ste sami uzgojili. Osim što je začinsko bilje korisno, predivno miriše i idealan je izbor za balkon.

Većina začinskog bilja voli svetlost, odnosno sunce i balkone koji su okrenuti na jug ili jugozapad.

Pri odabiru začinskog bilja, razmislite šta volite da konzumirate. Začinsko bilje sadite u posude koje imaju rupice na dnu i koje nisu preduboke.

6. Ageratum

Ako je smeštena na dobar položaj, ageratum cveta od maja sve do prvog mraza.

Voli puno sunca pa najbolje uspeva na južnim balkonima, a najčešće cveta u plavkastim nijansama.

Njeni cvetovi dosta su zbijeni, a zavisno od vrste, naraste od 15 do 35 centimetara u visinu. Bitno joj je obezbediti oceđeno tlo, ali istovremeno joj se mora održavati vlažnost.

7. Baštenski karanfil

Ovaj cvet božanstvenog mirisa pripada porodici karanfila i dolazi u čitavoj paleti boja i raste od 20 do 70 centimetara u visinu. U zavisnosti od vrste, cveta od maja do avgusta, a mnogi ga smatraju savršenim ukrasom za balkon upravo zbog njegovog neodoljivog mirisa.

Radi se o biljci koja nije zahtevna, ali kako bi što bolje rasla na neke detalje je potrebno paziti. Za početak, ova biljka voli osunčane i od vetra zaštićene lokacije zahvaljujući kojima će se lepo razvijati – to se odnosi na rast, ali i na intenzitet boja i mirisa.

Voli humusno tlo bogato hranjivim materijama, koje je umereno vlažno i propustljivo, a idealno vreme za sadnju ove biljke je proleće ili jesen. Karanfil morate zalivati umereno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.