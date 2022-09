Cvetaće do prvih snegova: Ove 3 biljke idealne su za jesenji period (foto)

Prvi jesenji dani uglavnom donose niže temperature, naročito jutarnje, te je neophodno pre prvih mrazeva većinu biljaka uneti u zatvorene prostorije.

S obzirom na to da su petunije jednogodišnje biljke nakon prestanka cvetanja i sušenja treba ih jednostavno iščupati iz zemlje i baciti, a one svakako ostavljaju seme u saksiji koje će na proleće nići.

Niske temperature ne odgovaraju ni mediteranskom oleanderu pa ne bi trebalo da mraz dočeka na otvorenom.

Kako pripremiti muškatle i kaktuse za zimu?

Skoro na svakom balkonu i dvorištu od proleća do kasne jeseni cvetaju muškatle, a sačekaće naredno proleće ukoliko se prije prvih mrazeva unesu u zatvoren prostor, gde bi optimalna temperatura trebala da bude od pet do 12°C, a s obzirom na to da u tom periodu nemaju velike zahteve za svetlošću, mogu biti smeštene u hodniku ili zatvorenoj terasi. Tako ulaze u fazu mirovanja do prvih prolećnih dana.

Predlažemo 3 cvetnice koje intenzivno cvetaju i imaju bogat raspon boja, od ciklama do ljubičaste boje.

Hrizantema

Dostupne su u različitim bojama, a najlepše su vatrene ciklama i roze nijanse hrizantema. One vole da su na svetlom mestu, ali ne direktno na suncu, odgovara im temperatura od oko 18 stepeni, ne vole ni previše toplote i zato su odlična biljka za ranu jesen. Umereno zalivati i redovno prihranjivati biljku.

Zvezdan

Jastučasti zvezdan može da cveta u najrazličitijim nijansama ružičaste i ljubičaste boje. Obično je visok od 15 do 45 centimetara. Zbog kasnog cvetanja treba voditi računa da se zvezdan posadi na mesto koje će i tokom jeseni biti sunčano, jer bez sunca može izostati cvetanje. Što se tiče zalivanja, ono treba da bude umereno, a biljka može da podnese i manju sušu.

Ukrasni luk

Raste do jednog metra u visinu, uspravno i razgranato. Veliki cvetovi u obliku kugle mogu biti u tonovima boja od plave do ljubičaste. Ova biljka voli da bude na suncu, nije zahtevna kad je zalivanje u pitanju, dobro podnosi sušu, ali je važno da bude na toplom i zaštićenom mestu. Pored neobičnog i dekorativnog cveta i listovi su mi kitnjasti, tako da će u grupi sa ostalim cvećem izgledati atraktivno i raskošno.

