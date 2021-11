Cvetaće raskošno i mirisati opojno: Top saveti za negu ORHIDEJA

Orhideje važe za jedan od najelegantnijih cvetova na svetu.

Postoji čak više od 25 000 vrsta ovog predivnog cveća, ali njihova lepota je nažalost u većinu slučajeva kratkog veka. Čini se da većini ne polazi za rukom održavanje orhideje u dobrom stanju. Bilo da ste je sami kupili ili je dobili na poklon, orhideja je cvet vredan truda, koji čak ne mora ni da bude naporan ako znate šta treba da radite. U redovima koji slede otkrivamo vam male tajne vezane za gajenje orhideja.

U cvećarama u našem okruženju najčešće ćete naići na vrstu orhideje pod nazivom – Phalaenopsis. Orhideje iz ovog roda su popularne jer dugo cvetaju i relativno traže nizak stepen održavanja. Ako tek kupujete orhideju poželjno je da potražite onu sa puno pupoljaka. Ovakva orhideja će vam najduže trajati i imaćete mogućnost da uživate u njenom cvetanju. Za rascvetale primerke u cvećarama ne možete da znate koliko dugo su već takve. Proverite u kakvom je stanju lišće biljke i potražite znake insekata ili gljivičnih infekcija. Braon i crne mrlje su one koje bi trebale da vam ukažu na njihovo postojanje.

KAKO DA UČINITE DA ORHIDEJA CVETA?

Odgovarajuća nega je presudna za opstanak orhideje i njeno ponovno cvetanje. Osvetljenje je najvažniji faktor za preživljavanje orhideje. Iako orhideje mogu preživeti u prostorji sa slabom osvetljenošću, što joj omogućite više indirektnog svetla, to će njeno cvetanje trajati duže. Najbolja lokacija za orhideju je kraj prozora do kog u ranim jutarnjim satima dopire Sunce. Maksimalna tri sata na Suncu (ali ne podnevnom već jutarnjem) ili celodnevni boravak na osvetljenom ali ne i osunčanom prostoru.

Takođe orhideje vole da njihova temperatura, raspored zalivanja i svetlost budu ujednačeni. Preveliko odstupanje od rutine, dovodi do spontanog odbacivanja pupoljaka. Orhideje vole vlagu ali ne i da su potopljene previše u vodi. One se smatraju vazdušnim biljkama i ne rastu u zemlji. Obično su posute mahovinom ili kamenjem. Možete dozvoliti da se specijalna mešavina u kojoj se nalazi osuši između dva zalivanja, pri čemu nema potrebe za đubrenjem orhideje kada je u fazi cvetanja. Ako joj poklonite dovoljno pažnje orhideja će vas nagraditi cvetanjem od 2 pa čak do 6 meseci.

