Cvetaće tokom cele godine: 9 saveta baštovana za negu prelepih orhideja

Poznato vam je da orhideja cveta od 2 do 6 meseci, ali ako uradite ovih 9 stvari, ovo cveće će cvetati tokom cele godine.

Da biste u svom stanu imali orhideju koja stalno cveta, morate da ispoštujte ove korake:

1. Otkrijte starost orhideje pre kupovine

Orhideje cvetaju u dobi između 1,5 do 3 godine. Odrasla biljka, koja je spremna za cvetanje treba da ima od 5 do 8 izdanaka. Ako je biljka mlada, a cvetala je to nije dobro. Premlada biljka nema dovoljno snage da se oporavi od cvetanja pa se može desiti da se osuši ili istruli.

2. Ne pomerajte je sa mesta

Premeštanje orhideje sa mesta na mesto za nju je pravi stres. Ovaj cvet ne voli čak ni manje pokrete. Orhideja reaguje na položaj u onosu na svetlost. Ako ste je i pomerali radi zalivanja, morate je odmah vratiti na indentično mesto. Pomeranje nepovoljno utiče na cvetanje.

Trudite se da je ne premeštate!

3. Obratite pažnju na korenje

I korenju orhideje je potrebna svetolost. Umesto keramičkih saksija, veoma je važno da koristite plastične propusne saksije koje će korenu omogućiti da učestvuje u procesu fotosinteze.

4. Vodite računa o svetlosti

Sunceva svetlost je veoma važan faktor koji utiče na cvetanje orhideje. Orhideji treba dnevna svetlost od 10 do 12 sati dnevno, inače neće cvetati. Ako u jesen ili zimu cveće nema prirodnu svetlost, morate je osvetljavati lampama.

5. Odgovarajuća temperatura

Da bi orhideja cvetala noćna temperatura treba da bude niža od 4 do 6 stepeni u odnosu na dnevnu. Tokom leta se savetuje da se orhideja drži na otvorenom, dok se tokom zime prostorija gde orhideja boravi, mora provetravati.

Ali vodite računa – orhideja ne voli promaju!

Veoma je važna svetlost!

6. Zalivajte orhideju pravilno

Pre i tokom cvetanja, orhideju treba interzivno zalivati. U periodu mirovanja, orhideju zalivajte svakih 12 dana. Ako su joj listovi bledi, ostavite je malo da miruje. Kada je zalivate, potopite je u vodu i ostavite je sat-dva. Zatim dobro ocedite svaki višak vode i orhideju vratite na njeno mesto.

7. Vlažnost vazduha

Drugi važan uslov za cvetanje orhideje je vlažnost vazduha. Da biste povećali vlažnost, stavite tanjir vode pored orhideje. Tokom zime, kada je grejanje uključeno, biljku prskajte sa vodom. Orhideja voli vlažnost vazduha do 60%.

8. Izaberite pravilno đubrivo

Orhideja voli kalcijum i fosfor, jer to podstiče cvetanje. Nikako ne zalivajte orhideju sa đubrivom na bazi azota, to će je samo uništiti.

9. Orhideja se mora uplašiti

Da bi vaša orhideja procvetala, potrebno joj je malo stresa! Da, dobro ste čuli! To morate da učinite ako orhideja ima sve uslove, a nikako da procveta. To se dešava jer je orhideji previše dobro. Zbog toga morate malo da joj „zapretite“, da je šokirate: smanjite zalivanje ili premestite biljku na neko hladnije mesto!

Napomena: Kada orhideja prestane da cveta, morate je negovati isto kao i u fazi cvetanja.

Presađuje se nakon 2 do 3 godine, i kada joj korenje počne „izlaziti“ iz saksije.

Isto tako, orhideja ne voli „komotnu“ saksiju, pa vodite računa kad je presađujete da to bude manja saksija koja će korenje držati blizu jedno drugom.

