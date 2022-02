Da, i to je moguće: Stvari u kući koje verovatno čistite previše

Dani Palikarova, stručnjak za čišćenje iz Velike Britanije, otkrila je koje stvari ljudi čiste prečesto u svojim domovima.

Ogledala

– Neki ljudi greše zato što čiste svoja ogledala skoro svaki dan, time ih zapravo oštećuju. Vlaga i korišćenje sredstava za čišćenje stakla mogu se naći iza ogledala i s vremenom uništiti podlogu i ogledalo pretvoriti u samo staklo – pojasnila je.

– Kako biste to izbegli, dobro i često provetrite svoje kupatilo kako bi se smanjio nivo vlage u vazduhu. Možete ih svaki dan prebrisati krpicom od mikrovlakana kako biste se rešili magle i vlage na njegovoj površini. Sredstvom za pranje prozora očistite ih samo jednom nedeljno – dodala je.

Napomenula je kako se tragovi prstiju i sitne nečistoće lako mogu očistiti papirnatim ubrusom na koji ste stavili malo sirćeta.

Drveni nameštaj

– Drveni nameštaj je teško održavati. Videla sam ogrebane stolove i komode u skoro svakoj kući u kojoj sam bila. Preterano čišćenje drvenog nameštaja sigurno će ga oštetiti, posebno kada se čisti na neodgovarajući način – kaže Palikarova.

– Česta greška je upotreba velikih količina sredstava za čišćenje u spreju koja s vremenom menjaju boju drveta i ostavljaju vidljive tragove. Lakove za drvo u spreju treba koristiti štedljivo, jer zapravo mogu da uhvate prašinu i stvorite mrlje, što je upravo suprotno od onoga što želite – objasnila je.

Takođe, ne koristite oštre sunđere i druge grube materijale tokom čišćenja.

– Kružni pokreti kod čišćenja drvenog nameštaja su isto česta greška koju ljudi prave. Trebali bi redovito da brišete prašinu samo krpom od mikrovlakana. I, ne zaboravite da prebrišete sve delove namjštaja kad već čistite – dodala je.

Otkrila je i neke trikova kako spasiti nameštaj koji je oštećen.

– Rastvor od jedne kašičice tečnosti za pranje posuđa na dve litra vode pomaže u uklanjanju nakupljene prljavštine ako je nameštaj negde dugo stajao i bio zanemaren – rekla je.

Mutne ili tamne površine na drvenom nameštaju znaju da nastanu kao posledica prekomerne upotrebe laka ili voska.

– Crni čaj sadrži tanine koji mogu ukloniti sve naslage voska. Samo skuvajte dve kesice čaja, ostavite ga da se ohladi pa time nakvasite meku krpu i protrljate nameštaj – savetuje.

– I tragovi vode su prilično česta pojava na drvenom nameštaju i važno ih je ukloniti što je pre moguće. Utrljajte malo maslinovog ulja ili majoneza, ostavite da odstoji sat vremena, a potom prebrišite – dodala je.

Otkrila je i kako ukloniti tragove mastila – na vlažnu meku krpicu stavite malo soda bikarbone i nežno trljajte dok mrlja ne nestane. Nakon toga sve ostatke sode uklonite čistom vlažnom krpom.

– Nalepnice ili ostaci lepka mogu se očistiti ivicom kreditne kartice ili plastičnim strugačem. Kad uklonite lepljive ostatke, stavite malo maslinovog ulja na mekanu krpu i utrljajte na to područje – objasnila je.

Tepisi

– Tepisi su dizajnirani da traju dugi niz godina, ali to se neće dogoditi bez odgovarajuće nege. Nedeljno usisavanje je dobro, ali korišćenje grubljih metoda poput čišćenja parom treba ograničiti na najviše dva puta godišnje – kaže Palikarova.

– Neki ljudi parom čiste tepihe nakon svake mrlje ili zabave, što nije najbolja ideja. Naime, to rezultira promenom boje, stvaranjem fleka čudnog izgleda i drugih oštećenja. Takođe, nikada nemojte koristiti visoke temperature prilikom čišćenja tepiha jer će to sigurno ubrzati habanje – pojasnila je.

Vidite li da se na tepihu izvuklo vlakno, nikako ga ne vucite prstima već pažljivo odrežite makazama.

Posteljina

– Prekrivače za krevet nema potrebe prati svaki drugi mesec, jer to dovodi do prevremenog habanja tkanine, odnosno čudnih grudvica na površini. Dovoljno ih je oprati dva do tri puta godišnje, a jorgane samo po potrebi, što bi bilo otprilike jednom godišnje – kaže Palikarova.

Odeća

– Mnogi ljudi peru odeću nakon samo jednog nošenja i to je dobro kad se radi o čarapama i donjem vešu. Ali, većina druge odeće može se nositi do tri puta pre nego što se baci na pranje, osim ako, recimo, radite na gradilištu ili nekom drugom prljavijem okruženju – savetuje Palikarova.

Izbegavajte prečesto pranje farmerki, džempera i jakni, jer će to sigurno istrošiti tkaninu. Ponekad je dovoljno staviti odeću na vešalice i pustiti je da se provetri preko noći.

Takođe, naiđete li na fleku, u tom slučaju odmah reagujte i uklonite je pre nego što se osuši.

– Tamnu odeću perite naopačke kako biste izbegli da boja izbledi. Nemojte preopteretiti mašinu. Osim toga, izbegavajte korišćenje omekšivača kod pranja peškira jer će im se sposobnost upijanja s vremenom smanjiti – dodala je, a prenosi The Sun.

