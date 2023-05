Da li je jagode zaista nephodno prati u posebnom rastvoru? Evo šta struka kaže

Svi se veoma radujemo kada ćemo sa teških slatkiša koje smo koristili tokom zimskim meseci i dobili neko kilo više, najzad moći da pređemo na nešto zdravije sa jagodama.

Toliko puta nam se desilo da nas jagode prosto mame da ih kupimo i to po basnoslovno visokoj ceni, tek na početku sezone, a potom ih posle nekoliko dana zatičemo kako su počele da buđaju u frižideru.

Da biste izbegli ovaj neprijatan prizor otkrivamo vam način na koji ćete bobičastom voću produžiti životni vek!

Kako da sprečite da se voće ubuđavi

Ma koliko u početku delovale ukusno i primamljivo, vlaga najviše utiče na to da se razviju gljivice i bakterije koje će uništiti vaše jagode i trešnje.

Priznaćete da nastanak buđi koji se pomešao sa svim ostalim jagodama nije baš primamljiv prizor.

Postoje razne alternative kojima bismo to mogli da izbegnemo, to je potapanje u sodu bikarbonu, potapanje u so, ili u sirće.

Ovo je savet za svo bobičasto voće

Pitanje je koja metoda je najefikasnija i koja će biti najdelotvornij kako se voće ne bi ubuđavilo. Iskusni kuvar Jumna Javad sa bloga „Feel Good Foodie“ tvrdi da isto sirće koje koristimo za kiseljenje salate može da se koristi kao sredstvo protiv buđi i kod naših jagoda.

“Nije baš da sirće samo po sebi produžava život bobičastog voća. Činjenica je da je sirće toliko kiselo da ubija ili inhibira rast mnogih bakterija i gljivica, uključujući i buđ, što čini da voće duže traje”, objašnjava Šon Brejdi Kenif, stariji urednik digitalne hrane kompanije „Eating Vell“.

Recept protiv buđi na voću

Ipak, postoji način da sprečite pojavu buđi na vašem voću.

Pomešajte 1/4 šolje sirćeta sa šoljom vode u činiji, a zatim potopite jagode u tu vodu sa sirćetom oko 5 minuta.

Nakon toga detaljno isperite običnom vodom.

