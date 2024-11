Da li rernu ostavljate otvorenu nakon pečenja? Mnogi greše, a samo jedno je ispravno

Stručnjaci kaži da je ovaj način hlađenja više štetan nego koristan

Nakon pečenja hrane u rerni, posebno onog na visokim temperaturama, potrebno je izvesno vreme da se šporet ohladi. To je posebno problematično u toplijim mesecima kada su temperature u domu ionako povišene. Kako bi ubrzali taj postupak, mnogi ostavljaju rernu otvorenu.

Ipak, stručnjaci kaži da je taj način hlađenja više štetan nego koristan. Za to postoji nekoliko razloga. Naime, preterano vruć vazduh iz uređaja mogao bi oštetiti obližnji nameštaj, što je takođe navedeno u napomenama koje izdaju glavni proizvođači kuhinjskog nameštaja. Isti je slučaj i ako su vrata samo malo otvorena.

Nameštaj koji bi najviše mogao biti pogođen uticajem topline jeste onaj sa stranicama od aluminijuma – materijalom koji je veoma osetljiv na promene temperature. Drvena vrata bi trebalo manje da trpe štetni uticaj prekomerne toplote, ali boja ipak može biti dugoročno oštećena.

Drugo rešenje pri hlađenju, kojoj takođe skoro svi pribegavamo, jeste ostavljanje vrata malo otvorenim da bi iz nje izašao vruć vazduh. Međutim, ta kontinuirana napetost završava “naprezanjem” šarki koje regulišu otvaranje i zatvaranje uređaja, pa se one tako trajno mogu pokvariti.

Ako zaista želite da držite vrata rerne otvorenim, bolje ih je otvoriti do maksimalne širine. To može imati prednost širenja ugodne toplote unutar kuhinje, ali će takođe uzrokovati širenje mirisa onoga što smo kuvali. Da ne spominjemo činjenicu da držanje vrata rerne potpuno otvorenim može predstavljati rizik za našu sigurnost i za one koji žive s nama – posebno ako su u blizini mala deca.

Dakle, da sumiramo. Iako će, naravno, vreme hlađenja biti duže nego kad ostavimo otvorena vrata, moderne električne rerne opremljene su protočnim ventilatorima koji osiguravaju pravilan izlazak vrućeg vazduha i vlage iz njih. Rernu držite zatvorenu tokom hlađenja i izbeći ćete sve neugodnosti.

