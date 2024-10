Da li veš zimi, sušite na radijatoru? Ako ovo praktikujete, evo kakve posledice vas čekaju

Kako je počelo hladnije vreme, sve je manje prostora, a i sunca na kome bi domaćice mogle da osuše svoj veš. Kako bi se najbrže to uradilo, mnoge posežu za radijatorom, odnosno stave odeću na topao radijator kako bi se što pre osušila. Da li je to zdravo?

Ne, nije zdravo, loša je ideja. Ako ovo praktikujete, smatrajte da grešite.

Nije dobro da odeću stavljate na radijator, bolje da ugradite grejni radijator u kupatilu i tu biste mogli da sušite veš. Kada stavljate odeću na radijator, tako sprečavate da toplota ispuni prostoriju. Zato je ovaj način skup – jer ćete paliti grejanje duže nego što treba kako bi prostorija bila topla.

Takođe, sušenje veša u zatvorenom uključuje oslobađanje veoma iznenađujuće količine vlage u vazduh. Kada ta voda ispari, ona mora negde da ode, pa nastaje da se kreće duž vazdušne struje dok se ne zalepi za prvu površinu na koju naleti. Najčešći slučaj to bude plafon, a kada vlaga napusti odeću i „ode na plafon“, stvara se buđ. I sami znate da to nije dobra stvar jer može dovesti do gripa, piše „Only radiators“.

Da li ste se kojim slučajem osećali umornijim nego inače? Da li vam je nos curio iako znate da niste prehlađeni? Znajte da biste mogli da dobijete aspergilozu koja može biti izazvana buđi koja se krije u vašem respiratornom sistemu, a da sa njom niste ni upoznati.

