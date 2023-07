Da li zalivate svoje biljke mlekom? Čini čuda za cveće, ali samo ako ga ovako koristite

Iako mleko ima hranjive materije neophodne za biljke, nikako ne može nadomestiti vodu – ali može joj biti koristan dodatak.

Mleko sadrži visoku koncentraciju kalcijuma, proteina, vitamina i šećera, a sve to hrani vašu biljku da bude snažna i velika.

Za biljke nije važno da li je mleko sveže ili mu je istekao rok. Može poslužiti čak i mleko u prahu. Tako da ako otvorite frižider i nađete mleko kojem je istekao rok trajanja, to više ne mora da bude loša vest. Mleko je jedinstveno gnojivo koje takođe rešava mnoge probleme u vrtu, uključujući nedostatak kalcijuma, trulež, viruse i plesan, prenosi Housedigest.

Ispravan i pogrešan način korišćenja mleka kao gnojiva za biljke

Mleko kao gnojivo za biljke treba posmatrati kao dodatak, a ne primarni izvor hidratacije. Čisto mleko bi moglo da dovede do problema poput razvoja pjesni zbog šećera ili lošeg mirisa dok se mleko raspada. Preporučeni odnos razređivanja obično je pola mleka i pola vode. Ovo se odnosi na bilo koju vrstu mleka koju koristite za lišće ili zemlju.

Jedan litar mleka može pokriti vrt veličine 10 x 10 metara, a 20 litara može biti dovoljno za celi hektar. Zapamtite da kada vaše gnojivo za biljke sadrži mleko, najbolje je držati ga podalje od hemijskih đubriva i pesticida. Oni su poput nepozvanih gostiju, ometaju korisne bakterije u mleku, koje su tu da podstaknu rast biljaka. Ako naiđete na neprijatan miris nakon nanošenja mleka, ne brinite – to je samo privremeno, prenosi N1.Info.hr.

Ako imate samo nekoliko malih biljaka, upotrebite bocu s raspršivačem. To će vas zaštititi od potencijalne preteranog zaljevanja. Po potrebi poprskajte po tlu, a zatim po lišću. Obavezno obratite pažnju na svoje lišće i proverite da li se rastvor dobro upio nakon nekog realnog vremena. Ako nije, obrišite list i uklonite višak jer bi to moglo dovesti do gljivičnih problema kod nekih biljaka.

Ne reaguju sve biljke jednako na mleko – neke vrste mogu biti posebno osetljive na njega. Zato je uvek najbolje istražiti kako bi vaše biljke mogle da se ponašaju uz uvođenje nečeg novog. Biljke koje sigurno vole mleko su: begonije s anđeoskim krilima, biljke od žada, engleski bršljan, afričke ljubičice i kalanhoa. Međutim, pokušajte da izbegavate obrano mleko jer može uzrokovati probleme poput truljenja i pegavosti lišća.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.