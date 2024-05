Da li želite bujne ruže tokom cele sezone? Ovaj jednostavan trik će naprosto transformisati vaš vrt!

Mnogi od nas žude za prelepim, bujnim ružama koje krase naše bašte celo leto. Ali, kako postići taj idealni izgled? Ovo je trik koji će vaše ruže održati u punom cvatu tokom cele sezone, prenosi danas.rs.

Magnezijum i sumpor su ključne hranljive materije za rast i razvoj biljaka, ali ponekad mogu biti iscrpljeni iz zemlje iz različitih razloga. Epsom so ili gorka so dobro su poznati baštovanima kao važna hranljiva materija za oživljavanje osušenih biljaka, teranje štetočina poput puževa i voluharica, kao i za povećanje proizvodnje hlorofila, što biljkama daje intenzivniju zelenu boju.

Profesor Nil Matson sa britanskog Univerziteta Kornel ističe da će biljke pokazati vizuelne znake ako im nedostaju određene hranljive materije. Na primer, žuti listovi mogu biti znak nedostatka sulfata ili magnezijuma.

Za razliku od većine komercijalnih đubriva, koja se vremenom nakupljaju u zemljištu, trik je tome da gorka so nije postojana, pa ne možete preterati s njom. Ruže posebno vole gorku so – jače su, imaju više cvetova i veće cvetove nego one u kojima se ne dodaje so.

Ali, kako se koristi ova čarobna gorka so? Jednostavno je! Dodajte 2 supene kašike gorka so u oko 4 litre vode i hranite biljke jednom mesečno. Možete je koristiti i za ruže – posipajte je na svakih 30 centimetara visine biljke svake dve nedelje, tako što ćete na svakih 30 centimetara visine biljke posipati po kašiku soli.

Takođe, pre sadnje ili presađivanja ruža, potopite korenje u mešavinu šoljice gorka soli i 4 litre vode kako biste im pomogli da se oporave. Dodajte kašiku soli u rupu u zemlji i tek onda posadite ružu. Takođe, koristite gorku so za žbunje poput zimzelenih, azaleja i rododendrona – jedna supena kašika ide na 9 kvadratnih metara. Nanesite je na područje korena svake 2 do 4 nedelje.

Gorka so je korisna i za travnjake – na svakih 1250 kvadratnih metara potrebno je oko 1,3 kilograma. Pospite je po zemlji ili razblažite u vodi i nanesite prskalicom. Možete je koristiti i za drveće – pospite dve supene kašike na 9 kvadratnih metara i nanesite so na zonu korena tri puta godišnje.

Ukratko, ovaj trik je prava magija za vaš vrt! Saznajte kako da iskoristite gorku so i transformišete svoj vrt u cvetnu oazu!

