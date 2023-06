Da li znate čemu služi otvor na sredini cevi za usisivač? Korisniji je nego što možete i da zamislite! (VIDEO)

Lep i čist dom je cilj svakog od nas, a u tome nam, između ostalog, pomaže usisivač koji je odličan u sakupljanju prašine i prljavštine i praktično odrađuje pola posla u kući. Na tržištu su se pojavili razni aparati tog tipa, koji su u međuvremenu usavršeni tako da praktično mogu i samostalno da odrade posao čišćenja, dok domaćica ne ulaže nikakav napor. Međutim, mnogi od nas imaju i dalje klasičan usisivač koji radi po starom principu, ali čije fukcionisanje, verovali ili ne, mnogi ne mogu u potpunosti da odgonetnu.

Naime, verovatno vam se dešavalo da dok čistite svoj dom mučite muku sa usisavanjem tepiha koji se pomeraju tokom kretanja papučice preko njih. Sve ste probali – da ih dobro podglavite, zadržavate nogom ili laganije prelazite preko dlačica, ali oni se i dalje „kreću“, a uz to i ne uspete da da dobro uklonite nečistoću. Koliko god pokušavali da pronađete tehniku kako da posao odradite do kraja, to vas može blokirati i dovesti do granice strpljenja, pa na kraju možda i odustajete od čišćenja.

Ipak, za sve postoji rešenje. Verovali ili ne, otvor koji se nalazi na sredini creva, a ima poklopac koji se povlači napred-nazad, i te kako ima funkciju, osim da vas nervira kada se otvori i vazduh počne da struji kroz njega. Ono, naime, zaustavlja vašu „borbu“ s tepihom jer je u pitanju regulator jačine usisivača koji podešava snagu usisavanje i omogućava da posao odradite lakše.

Snimak kojim se objašnjava na koji način se maleni otvor koristi osvanuo je na TikToku, gde su mnogi doživeli oduševljenje.

– Jao! Hvala ti sestro slatka! –

– Nisam imao blage veze, ja se sa time igram kad usisavam –

– Daaa… jel moguće da vas ima toliko da niste znali? – komentarisali su korisnici mreže, očigledno u neverici zbog onoga što vide.

I dok su neki tvrdili kako odavno znaju za tu metodu, drugi su komentarisali da je u pitanju pravo otkriće za njih. Nekima je bilo nejasno da li prašina izlazi kroz taj otvor kada se promeni program usisavanja, a drugi su komentarisali da usisivač radi slabije na taj način, te da bi radije držali nogom tepih kako bi posao odradili kako treba. Bilo je i onih koji su naveli kako taj princip sjajno funkcioniše, te da na taj način koriste usisivač odavno.

Na kraju, možda je sve i do kvaliteta usisivača i načina na koji će on odraditi posao ukoliko koristite pomenuti otvor.

