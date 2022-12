Da li znate šta se nalazi ISPOD GUME U VEŠ MAŠINI? Zgrozićete se…(VIDEO)

Imate čistu veš mašinu a i pregrade za deterdžent i omekšivač redovno čistite? Najveća prljavština nalazi se ispod gume.

Veš mašina za sve nas odrađuje posao i mislimo da sa prljavom vodom sve odlazi kroz odvod, a da li je tako? Iako mnoge domaćice ne obraćaju pažnju na veš mašinu i ona za njih predstavlja samo metalni bubanj koji odrađuje posao i izbacuje višak prljave vode, nije tako. Koliko god mislili da nam je veš mašina čista, da su kadice za deterdžent i omekšivač besprekorne, treba zaviriti dublje. Oni koji se razumeju u veš mašine znaju da guma oko njenog obruča ima veoma važnu ulogu ali malo ko „baca“ na nju pogled, a tu se, izgleda, dosta toga krije.

Posle ovog snimka mnogi će drugačije gledati na veš mašine i područje ispod gume jer izgleda da većina nije zapravo znala šta bi se sve to moglo naći na tom mestu.

Snimak koji kruži Tiktokom, a pokazuje prljavštinu i talog koji se nakupio ispod te gume, te kako stručnjak uz pomoć rukavica uklanja to, zgrozio je ljude na ovoj mreži. Mnogi nisu znali ni kako se pomera guma kako bi je uopšte očistili, a niti su imali predstavu da ona ispod sakuplja svu tu gadost i prljavštinu.

“ Ovo se dešava kada koristite prašak umesto tečnog deterdženta“

Zgroženi korisnici nisu mogli da veruju šta se sve nakupilo ispod mašine a mnogi su rekli da će radije kupiti novu mašinu nego da uopšte provire u to. Neki od korisnika su se pitali kako se to uklanja i vraća opet na isto mesto, te da li to treba da uradi stručno lice ili može svaka osoba. Međutim, odgovor nisu dobili.

