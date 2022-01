Da zablista: Trikovi za BRZO čišćenje kuće nakon praznika

Efikasno i lako sredite kuću nakon praznika

Vreme praznika još traje – pokloni su otvoreni, hrana se pojela i ljudi su se družili. No, uz sve to, zaboravila se jedna važna stvar – čišćenje nakon praznika. Proliveno vino, šljokice s ukrasa i poklona, mrlje od hrane…

Postoji nekoliko trikova koji će vam olakšati ove muke i pomoći u tome da na najbolji i najefikasniji, vaš dom ponovo zablista.

Iglice sa jelke

Bilo da je prirodna ili veštačka, uvek otpadne poneka iglica sa jelke. Iako je pravo novogodišnje drvce lep dodatak svakom domu tokom praznika, uzrokuje dugotrajno čišćenje zbog otpalih iglica i moguće smole.

Nanesite malo suvog šampona za tepih ili sredstvo za dezinfekciju ruku i ostavite ga preko noći da smola popusti. Četkom ujutru pokupite igle, a zatim ih usisajte.

Šljokice

Ako na svojoj jelci imate svetlucave ukrase ili koristite svetlucavi papir za umotavanje, vrlo je verojatno da će se šljokice zalepiti za pod.

Malim nastavkom svog usisavača temeljno usisajte tepih. Što se tiče samog poda, pokvasite krpu i obrišite sve šljokice. Takođe možete upotrebiti valjak za uklanjanje dlaka na svom podu i ukloniti sve ostatke šljokica.

Belo vino

Ako vi ili bilo koji vaš gost prospe belo vino na tepih, ne brinite jer ima puno rešenja za čišćenje. Najpre morate pokušati da što je brže moguće tepih obrišete suvom krpom ili papirnim ubrusom. Tada iskoristite smesu od dve šolje tople vode, jedne kašike belog sirćeta i jedne kašike tečnosti za pranje. Nanesite malo po malo i uzmite čistu belu krpu i tapkajte dok ne upije vino.

Crno vino

Jedna stvar koje se svi plaše jeste prosipanje crnog vina, jer je prilično teško ukloniti njegove mrlje. Međutim, nemojte paničiti kad se to dogodi tokom božićnih proslava, jer postoji puno načina za uklanjanje tragova. Mrlja od crnog vina na tepihu bi se trebala tapšati, a ne trljati, običnom krpom. Zatim se na mrlju stavi so i pusti se da odstoji nekoliko minuta, kako bi upila ostatak tečnosti iz mrlje. Nakon nekoliko minuta, pažljivo se preko prelije ključala voda i to je sve.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.