Deluje poput magije: „Oživite“ uvenulu šargarepu, biće kao da ste je tek kupili!

Alzi la mano chi si è dimenticato le carote in frigo per talmente tanto tempo da trasformarle in una massa gelatinosa senza arte ne parte, buone giusto come fermaporte o paraspifferi durante gli inverni più rigidi. La buona notizia è che da questo stato di marshmellitudine è possibile tornare a una buona croccantezza, restituendo dignità e ragion d’essere alle nostre povere carote. Ma come mai le carote diventano così flosce? Semplice: si disidratano. L’acqua contenuta al loro interno ci saluta e le poverette si trovano avvizzite e tristi a giacere mollamente sul fondo del frigo. E quindi, come si recupera tono e volume? Con una bella dose di acqua ghiacciata: basterà immergerle in un contenitore pieno di acqua gelida e riporle in frigo per almeno 4 ore, meglio ancora una notte intera. Et voilà: il giorno dopo le troveremo belle croccantose, tutte vispe e pronte a deliziarci in manicaretti prelibati o gustose e fresche insalatone. Conoscevate questo trucco? Ne conoscete altri? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto 🙂 #carote #antispreco #recupero #cucina #vegan

