Dobro obratite pažnju na ovaj detalj pri kupovini ulja!

Nutricionisti ističu da ulje može sadržati mnoge supstance koje pri zagrevanju mogu postati toksične. Kada dospeju u ljudski organizam mogu prouzrokovati razne upalne procese.

Sudeći po mišljenju stručnjaka, najbolje i najkorisnije ulje je maslinovo jer sadrži veći udeo supstanci koje su korisne za srce i krvne sudove. Ali, na visokim temperaturama gubi ta korisna svojstva, te nije idealna zamena za prženje hrane. Ono je odliča izbor za salate.

S druge strane, ni suncokretovo ili kukuruzno ulje nisu dobra opcija kada je prženje hrane u pitanju. Međutim, dobra zamena je visoko oleinsko suncokretovo ulje:

“U njemu se nalaze omega 6 kiseline koje su zamenjene oleinskom i čiji sadržaj u nekim varijantama dostiže 80 odsto. Ovaj procenat je čak nešto viši nego u maslinovom ulju”, istakao je ruski dijetolog Mihail Ginzburg.

On je dodao da pri izboru ulja za jelo i prženje obratite pažnju na jedan sastojak, a to je oleinska kiselina- što je više ima u ulju, to je ono preporučljivije za konzumaciju.

