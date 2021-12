Dolaze vam gosti: Evo kako da vam dom zablista u 5 koraka

Bez obzira pripremate li se za slavu, prazničnu zabavu ili su vam se prijatelji upravo najavili da će doći za par sati, uz ovih nekoliko saveta vaš dom će u nekoliko jednostavnih koraka zablistati.

Prvo očistite mesto gde bi gosti prvo mogli da primete nered kao što je kuhinja, kupatilo ili dnevna soba. Zatim dodajte malo zelenila ili svežeg cveća. Vaš će dom za tren oka postati prijatno mesto koje će sve goste oduševiti.

1. Uklonite nered u kuhinji

Prvi korak: očistite kuhinjski pult. Čak i ako nemate vremena da oribate ploču za kuvanje ili operete posuđe iz sudopera, čista radna površina ostaviće utisak da je vaša kuhinja uredna i organizovana. Za početak uklonite sve sa pulta, a zatim ga obrišite višenamenskim sprejom za čišćenje kako biste uklonili prljavštinu i mrvice.

Zatim isprobajte trik s poslužavnikom – uzmite ukrasni poslužavnik (srebrni ili zlatni) i na njega stavite nekoliko sveća, mirisne štapiće, možete i vaše omiljene začine ili omiljeni pribor za kuvanje. Taj detalj će vašoj kuhinji dati dozu elegancije i modernosti, a na njemu će vaše omiljene stvari biti na jednom mestu.

2. Ulepšajte kauč

Ulepšavanje kauča jednostavan je način da cela soba izgleda čistije. Ako imate kućnog ljubimca koji ostavlja dlake, nikako nemojte zaboraviti da ih uklonite sa nameštaja ili poda – za to je najbolje uzeti valjak za dlačice. Osim dlačica, to će ukloniti i mrvice. Posložite ćebad da to sve izgleda lepo i uredno i nikako ne zaboravite da uredno poređate jastuke.

3. Brzo očistite kupatilo

WC šolja i umivaonik moraju da budu čisti. To ne smete nikako da zaboravite. Ali neposredno pre nego što se gosti pojave, zamenite stare peškire svežim i postavite novi otirač nakon kupanja. Sve treba da bude čisto i svježe. Obrišite ogledalo i proverite imate li dovoljno toalet papira. Bilo bi dobro u kupatilu postaviti osveživač vazduha ili mirisne štapiće kako bi kupatilo divno mirisalo.

4. Dodajte sveže cveće

Cveće ne mora biti skupo. Bitno je da kupite neko sveže cveće koje možete pronaći na pijaci ili u prodavnici. Postavite cveće u vazu i stavite ga na sto u kuhinju/trpezariju ili u dnevni boravak. Vazu s visokim cvećem možete staviti i u kupatilo.

5. Prigušite svetla

Kako bi vaš dom bio spreman za zabavu i svečanu atmosferu, prigušite svetla. Gotovo svaku stonu lampu možete prigušiti pomoću prigušivača. Zapalite nekoliko sveća i postavite ih na mesta gde ih možete držati na oku i gde ih gosti neće srušiti, piše Real Simple.

