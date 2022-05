Dugo će biti blistavo čisti: Jedna namirnica čisti prozore za sve pare

Jedan od najtežih kućnih poslova je čišćenje prozora, ali imamo rešenje i za to

Kako biste olakšali sebi posao i izbegli čišćenje čitavog dana, pokušajte da primenite ove trikove, a jedna namirnica pomoći će vam da vam prozori budu blistavi i čisti.

Čišćenje od vrha do dna

Ukoliko očistite prozore od vrha do dna tragovi se neće pojavljivati. Poprskajte smesu za čišćenje pri vrhu i pustite da sama dođe do drugih delova. Počnite od vrha i kako biste bili sigurni da se kapljice neće pojaviti na staklenim površinama koje su već savršeno očišćene.

Čišćenje po oblačnom danu

Uglavnom radimo suprotno jer se kada je sunčano prozori brže osuše. Međutim, sunce može prerano da osuši tečnost za pranje prozora, ostavljajući tragove. Ukoliko je oblačno rastvor za čišćenje će ostati dok ga ne obrišete sami.

Čišćenje starom pamučnom majicom

Stare majice su idealne za čišćenje stakla jer na njima neće biti ostataka vlakna, a dobro upijaju, pa se time i prozor polira.

Limun

Limun je jedan od odličnih sastojaka smesa za čišćenje. Možete da promešate tri kašike limunovog soka i šolju vode, potom sipate u raspršivač. Pored toga da se cakle daće prozorima i prijatan miris.

Pročitajte još: Mudri saveti za pripremu obroka: Kako to rade profesionalni kuvari?

Čišćenje novinama

Mnogi su mišljenja da novine savršeno čiste prozore i poliraju ih. Novine ostavljaju tanak mastan sloj na staklu koji sprečava mrljanje. Za brisanje nemojte koristiti magazine, već najobičnije dnevne novine. Vodite računa da novinama ne prelazite preko drvenih okvira kako ne bi ostale tamne fleke.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.