Ekspert otkrio TOP metodu za čišćenje, 1 grešku svi pravimo

Očistite brzo svoju kuću, a u tome će vam pomoći jedna metoda.

Reč je o totalnoj metodi.

Roman Pejsahovič, izvršni direktor nacionalne kompanije za čišćenje Onedesk, preporučuje čišćenje cele kuće pri svakoj sesiji čišćenja – a ne samo jedne sobe u isto vreme. „Čišćenje kuće je mnogo efikasnije ako odaberete jedan zadatak, kao što je brisanje prašine, brisanje ili usisavanje, i uradite isti zadatak u svakoj sobi u kući“, kaže on. „Fokusiranje na jedan zadatak će vam dugoročno uštedeti sate vremena i pomoći će vam da izbegnete da započnete isti zadatak iznova i iznova.”

Najveća greška koju ljudi prave je čišćenje sobe po sobu (poznato i kao „čišćenje zone“). „Možete da očistite svoju kuhinju za četiri sata ili da očistite celu kuću od vrha do dna za četiri sata“, kaže Lisa Romero, vlasnica Just Like Nev Cleaning u Fort Kolinsu, Kolorado. „Mnogi ljudi budu uhvaćeni kako se fokusiraju na jednu oblast—recimo, rade super posao čišćenja pultova—i nikada ne dođu do šporeta, a kamoli do sledeće sobe. U stvarnosti, samo brisanje stvari i nastavak je brzo i efikasno. “

Ovi profesionalci se zalažu za čišćenje zadatka, odnosno dovršavanje jednog posla, kao što je brisanje prašine, u celoj kući, pre nego što započnete sledeći, prenosi womansday.

