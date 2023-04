Ekspertkinja za čišćenje upozorava: Ove prostorije u kući potrebno je usisavati nekoliko puta dnevno

Neki ljudi usisavaju svoje domove svakodnevno, drugi to čine jednom nedeljno ili čak jednom mesečno. Ali, koliko često zapravo treba usisavati kuću – naročito ako imamo kućne ljubimce ili smo alergični na nešto? Ekspertkinja za čišćenje podelila je svoje savete, objašnjavajući pravila kada je reč o održavanju podova u vašem domu čistima, piše Mirror.

Ekspertkinja Alis Linč rekla je da učestalost čišćenja zavisi od korištenja same prostorije. „Uopšteno, usisavanje jednom nedeljno trebalo bi da bude dovoljno“, izjavila je. „Međutim, onima s alergijama moglo bi dobro doći češće usisavanje. Prometnija područja u kući, poput dnevnog boravka i kuhinje, najverovatnije će biti potrebno čistiti redovnije, ponekad više puta dnevno, u zavisnosti od aktivnosti i vremena.“

Ako imate mačke ili pse kod kuće, takođe ćete morati češće da čistite za njima. Alis je nastavila: „U zavisnosti od toga koliko se vaš ljubimac linja ili koje je godišnje doba, može biti potrebno svakodnevno usisavanje. Tokom prelaza iz zime u leto, vlasnici kućnih ljubimaca često se susreću s prekomernom dlakom u kući, koja ako se brzo ne reši može do dopre do najčudnijih mesta kao što su rerna, hrana, pa čak i ljudska usta! Redovno čistite kako biste zaustavili širenje dlaka po kući. Zavese i roletne imaju tendenciju da posebno privlače mačje dlake i često je ona s unutarnje strane, zato nije uvek vidljiva. Ako se ne uklanja redovno, može se uvući u tkaninu i može biti vrlo teško ukloniti je, zato je svakako usisajte temeljno. Takođe ne zaboravite da usisate ispod nameštaja i kreveta, kao i duž prozorskih dasaka, okvira vrata i kreveta, dasaka na ivicama, sofa i dušeka“, rekla je.

Ekspertkinja je zatim naglasila zašto je toliko važno često usisavati podelivši svoj najvažniji savet od svih. „Dobro održavan predmet uopšteno će trajati duže i duže će izgledati dobro ako se o njemu pravilno brinete, ovo se odnosi na tepihe, podove i presvlake. Čišćenje ili usisavanje manje redovno može učiniti da se vama to čini većim zadatkom i da oduzima puno vremena. Preporučujem usvajanje redovne rutine čišćenja kako biste uključili ona područja koja čistite ređe, kao što su tepisi, podovi i presvlake koje možete menjati prema svom rasporedu. Ono što je najvažnije, morate biti sigurni da imate prave alate s dovoljno jakim usisivačem“, dodala je, a prenosi Večernji list.

Ali, upozorila je i na to da ipak treba paziti da se ne pretera sa usisavanjem. „Prečesto usisavanje može prerano istrošiti tepihe pa preporučujem da pronađete pravu ravnotežu za svoje domaćinstvo jer će svako trenje doprineti izravnavanju tepiha. Da biste to učinili lakšim, imajte pri ruci sredstva za čišćenje i koristite bežični usisivač koji se lako može nositi po kući zbog svoje funkcionalnosti i lakoće, a takođe je savršen za stepenice, sofe i sva ona mesta do kojih je teže doći.“

