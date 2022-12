Evo kako da uštedite gorivo: Uz ove trikove preći ćete isti broj kilometara za upola manje para

Zbog cena koje su se udvostručile, verovatno poslednjih nekoliko meseci pokušavate da uštedite gorivo na bilo koji način.

Odlučili smo da vam predstavimo savete za smanjenje potrošnje i realna očekivanja po pitanju uštede, koje možete početi da primenjujete odmah.

Ovu priču ćemo započeti takozvanim aditivima za smanjenje potrošnje, na koje mnogi ljudi troše velike količine novca. Prema ispitivanjima stručnjaka, ovi aditivi su sasvim beskorisni i zapravo mogu doneti više štete nego koristi vašem pogonskom sklopu na duže staze.

Kada ste poslednji put merili pritisak u gumama? Osim što je odgovarajući pritisak u gumama važan kada se radi o bezbednosti vašeg automobila, testovi koje su uradili proizvođači guma i brojni automobilski magazini dokazali su da on doprinosi i potrošnji goriva.

Pritisak u gumama bi trebalo proveravati makar jednom mesečno, što savetuju proizvođači guma, a najbolja stvar u čitavoj priči – to možete uraditi besplatno. Trudite se da pritisak u gumama proveravate na pumpama koje imaju overene kompresore, koji na sebi nose žigove – nalepnica na kojoj možete videti ispisanu trenutnu godinu, piše autoexclusive.rs.

Takođe, važno je da znate da se pritisak u gumama ne meri posle dugih putovanja ili u 4 sata poslepodne kada su dani ovako vreli – gume se na toploti zagrevaju, što dovodi do rasta pritiska. Preveliki pritisak u odnosu na predviđeni vam neće pomoći da uštedite gorivo, već će samo doprineti habanju površine gume, zbog čega ćete na kraju morati ranije da ih menjate.

Verovatno već znate da se potrošnja jednog automobila menja u odnosu na uslove vožnje. Ukoliko se krećete auto putem i vozite konstantnom brzinom, vaša potrošnja će biti manja, dok će biti veća ukoliko vozite u gradu, u stilu stani-kreni usled velike gužve.

Saobraćajni špic je najgora stvar kada se radi o potrošnji goriva, i tada sva pravila padaju u vodu. Ukoliko možete, potrudite se da izbegnete vožnju u najgorim delovima dana. Parkirajte se na „periferiji“ i do svoje destinacije u centru grada dođite gradskim prevozom ili idite dužim putem, ukoliko on poseduje manje semafora i manju verovatnoću za gužvu. Osim toga, parkiranje u centru grada je pravi pakao – pomislite koliko ćete goriva potrošiti na traženje parking mesta.

Vaš stil vožnje takođe doprinosi vašoj potrošnji. Ukoliko vozite agresivno, sa snažnim ubrzanjem posebno kada krećete iz mesta, trošićete kao tenk, bez obzira na kubikažu ili snagu vašeg automobila. Vožnja bez naglih kočenja i ubrzanja je najbolja stvar koju možete uraditi u tom smislu, koja vam neće pomoći samo da uštedite gorivo, već i da sačuvate svoj motor.

Nemojte pokušavati da date gas do daske kako biste stigli da prođete kroz trepćuće žuto na semaforu – to nije dobro za potrošnju goriva, niti za vašu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, iako vam se to možda čini kao bolja opcija od starta iz mesta.

Da li imate start-stop sistem? Koliko vam goriva on uopšte može uštedeti? Pa, istraživanja u praksi su pokazala da je ušteda gotovo neznatna, odnosno od dva do pet procenata. Praktično svi novi automobili imaju ovu opciju tako da i nemamo mnogo izbora. Ipak, tih dva do pet posto mogu doprineti većoj uštedi, ukoliko ih kombinujete sa svim ostalim savetima sa naše liste.

Da li u svom automobilu vozite nešto glomazno i teško? Pa, vreme je da izbacite nepotrebni teret, posebno iz prtljažnika, jer će se bez njega vaš automobil glatkije kretati i trošiti manje goriva. Mnogi sajtovi savetuju izbacivanje rezervnog točka i alata za zamenu istog, ali mi smatramo da je to greška koja vas može koštati mnogo nerava ukoliko vam negde pukne guma. Izbacite sve ono što vam nije potrebno, ali stvari koje vam mogu biti korisne i potencijalno vas spasiti troškova šlep službe ostavite u svom automobilu.

Sigurno ste do sada više puta čuli da klima uređaj doprinosi većoj potrošnji goriva u vašem automobilu. Ali, da li je to istina? Iako verovatno tokom ovih vrelih dana nećete odustati od klime, ona zapravo može povećati potrošnju goriva od pet, pa sve do dvadeset procenata kod starijih automobila.

Ako ste pomislili da taj problem možete rešiti stvaranjem promaje znajte da se varate – pri velikim brzinama vožnje to može uticati na aerodinamiku vašeg automobila, što takođe povećava potrošnju. Ako je napolju vrelo, uključite klimu i zarad svog komfora, ali i bezbednosti. Visoke temperature i opterećenje tela visokim temperaturama mogu uticati na vašu pažnju i sposobnost upravljanja.

Mnogi vozači se pridržavaju metoda vožnje u zavetrini – voze iza drugog vozila, posebno ukoliko je ono gabaritnije, izbegavajući čeoni otpor vazduha, smanjujući tako potrošnju goriva. Iako je ova tehnika delotvorna, ne preporučujemo je jer nije bezbedna – nimalo. Usled malo nepažnje možete izazvati saobraćajnu nesreću sa fatalnim posledicama.

Naravno, ispravan motor je osnova pravilnog trošenja goriva – ako motor nije ispravan, vaša potrošnja može skočiti za nekoliko litara, čak iako vama deluje da ne postoji neki ozbiljan problem. I onaj najmanji zvuk „tandrkanja“, „lupkanja“ ili nečega sličnog biti trebalo da vas navede da proverite svoj motor, bilo samostalno ili kod majstora.

Budite pažljivi sa trikovima za smanjenje potrošnje

Praćenje potrošnje goriva je jako važan aspekt cele ove priče – nemojte se oslanjati samo na putni kompjuter, jer nije sasvim pouzdan i ume da vas slaže. Povremeno bi trebalo da napunite rezervoar do kraja i da ga nakon 200 kilometara ponovo napunite i izračunate potrošnju. Mnogi ljudi ovo rade samo pred neki duži put, ali bi zapravo to trebalo da bude stalni deo naše rutine.

Budite pažljivi sa trikovima za smanjenje potrošnje. Brojni ljudi su spremni da vam ispričaju svakakve bajke kako bi bili u centru pažnje, a jedna od njih je svakako da rezervoar treba da punite do vrha, rano ujutru kada je gorivo hladno jer tako može više stati u rezervoar.

Osim toga, gašenje motora kada nemate kreni-stani sistem, dodavanje sportskih filtera i spojlera, upotreba aditiva i kojekakvih džidžabidža vam neće pomoći. Pored činjenice da vam ovi saveti neće uštedeti gorivo, mogu vas dovesti u opasnost (spuštanje nizbrdo sa ugašenim motorom npr) i zato je bolje da ih ne praktikujete.

