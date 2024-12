Evo kako da vam radijatori greju jače, a troše manje novca: Sigurno niste znali za jedno pravilo

Ovo malo ko zna

Period zime dodatno se oseti na našim računima, a kako biste sprečili nepotrebni utrošak energije za zagrevanje stana – donosimo vam savete koji će zadržati toplotu u vašem stanu.

Za početak, česta greška, na koju retko ko obraća pažnju, je pokrivanje radijatora zavesama. Na taj način „gušite“ toplotu. Odnosno usmeravate je ka izvoru hladnoće – napolju. Postavite svoje zavese iza radijatora, to će pomoći da se zagreje cela soba.

Drugo, ozračivanje radijatora nužan je posao ako želite da vaš sistem grejanja radi kako treba i da vaš dom bude topao. Vazduh može da ostane zarobljen u sistemu, zbog čega radijatori neće potpuno da greju prostoriju i stoga je potrebno ispustiti vazduh. Portal viessmann naveo je šest koraka za ispuštanje vazduha iz radijatora:

Isključite grejanje i pričekajte neko vreme da se radijatori ohlade;

Uzmite peškir ili neku činiju i stavite ih ispod ventila na radijatoru;

Uzmite ključ i stavite ga na ventil pa ga polako okrećite suprotno od kazaljke na satu;

Vazduh će početi da izlazi van pa ćete čuti šištanje. Zatvorite ventil kada voda počne da izlazi;

Postupak ponovite na svim radijatorima u vašem domu i

Ponovo uključite grejanje i proverite da li greju radijatori kako treba.

Kako ćete znati da je potrebno ozračiti radijatore? Ako su radijatori hladni na nekom delu ili im treba dosta vremena da se zagreju ili pak čujete čudne zvukove kad se grejanje uključi, to znači da je unutar njih zarobljen vazduh i da ga je potrebno ispustiti van.

A šta je sa termokapom radijatora, da li ćete ako je stavite na maksimalan broj, brže ugrejati sobu? Radijatori dostupni na tržištu opremljeni su termostatima sa skalom od 0 do 5. Svaki od brojeva simbolizuje temperaturu na koju će se stan zagrejati nakon odgovarajućeg podešavanja:

1 – biće temperatura od 12-13 stepeni C u prostoriji

2 – temperatura oko 15 stepeni C

3 – temperatura na nivou od 18-20 stepeni C.

4 – temperatura na nivou od 22-24 stepena C.

5 – temperatura čak 28 stepeni

Podešavanje radijatora na 5 ne znači da će se soba brže zagrejati. U stvari, u stanu će biti samo suvlji vazduh i veći račun za struju.

