Evo kako očas posla da uklonite mrlje od kafe sa tepiha, 1 namirnica iz kuhinje rešava stvar

Prosuli ste kafu po tepihu i sad ne znate kako da otklonite mrlju? Spas je jedna namirnica iz kuhinje, a nje soda bikarbona

Kafa prolivena po tepihu može se činiti kao noćna mora, ali postoji jednostavan način kako ukloniti mrlju, bilo da se radi o tek prolivenoj kafi ili starijoj mrlji.

Iako čišćenje može potrajati neko vreme ili zahteva brzu reakciju, mrlja od kafe može se počistiti. No što se duže čeka, to će se kava više upiti u vlakna tepiha.

Ipak, postoji nekoliko načina za uklanjanje mrlja, a najjednostavniji i najbrži je uz pomoć sastojka koji svi imamo kod kuće – alkoholnog sirćeta.

Kako uklonite mrlje od tek prolivene kafe kafe?

Ako ste tek kafu prolili, područje mrlje prekrijte sirćetom i potom krenite ribati četkom namočenom u vodu. Mrlja bi trebalo vrlo brzo da nestane. S obzirom na to da sirće ima intenzivan miris, taj deo tepiha isperite još i toplom vodom i provetrite prostoriju.

Kako ukloniti stare mrlje od kafe?

Uklanjanje svežih mrlja od kave s tepiha obično je mnogo lakše nego starih. Za one stare trebaće samo malo više vremena i truda.

Kako bi mrlja „omekšala“, dodajte kuhinjsku so i pustite da stoji nekoliko sati. So će izvući vlagu iz tepiha i jake pigmente kafe. Nakon toga odstranite so i operite toplom vodom.

Ako je mrlja posebno jaka, ponovite postupak još jednom i ne brinite, mrlja će nestati.

