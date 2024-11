Evo kako sve možete iskoristiti brašno, a da nije za kuvanje

Osim za pravljenje hleba i kolača, brašno će se koristiti za zgušnjavanje kremastih soseva i variva. Ali ovu trajnu hranu je korisno uvek imati pri ruci, ne samo za kuvanje, već i zato što može olakšati čišćenje.

Ako prospete vruću mast, kao što je ulje, najbolje je da je odmah očistite, umesto da čekate da se zgruša i postane lepljiva. Iako je od brašna lako napraviti nered u kuhinji, u ovom slučaju je upravo to spas.

Naime, ako masnoću pospite brašnom, ona će je upiti i lakše ćete je pokupiti. Ali nikada to ne radite rukama već krpom, jer je moguće da je mast još vruća. Ova metoda radi samo dok se mast ne osuši.

A upravo zato što upija masnoću, brašno je odlično i za „suvo pranje” kose i za osvežavanje špila karata. A ako brašno pomešate sa vodom i pustite da provri, kada se ohladi, dobićete domaći lepak. Neće biti mnogo jak i postojan, ali će služiti za dečije likovne radove. Osim toga, nije štetan po zdravlje kao mnogi kupljeni. Zbog široke praktične primene u domaćinstvu, brašno se isplati kupovati u većim količinama kada je na sniženju.

Deluje kao suvi šampon

Možete koristiti malo brašna da kosu očistite „na suvo“, odnosno da upije višak ulja. Brašno je pre toga važno prosejati jer će se tako lakše ravnomerno naneti. Mekom četkom za šminkanje nanesite prosijano brašno na koren kose. Ostavite brašno da odstoji 30 minuta, a zatim ga istresite ili očešljajte iz kose. Najbolje je da uradite ovaj korak u kadi ili pod tušem kako ne biste pravili nered u kupatilu. Brašno će upiti višak ulja iz kose i posle ovog tretmana će izgledati mnogo svežije.

Pomoć protiv bubuljica

Da biste se brže rešili bubuljica, pomešajte malo brašna i meda. Pokrijte flasterom i ostavite preko noći. Isperite ujutru i bubuljica bi trebalo da bude znatno manja zahvaljujući umirujućem dejstvu meda i brašna, koji će je isušiti dok izvlači ulje.

Za sazrevanje avokada

Ako imate avokado koji još nije potpuno zreo, možete koristiti brašno da biste ubrzali proces zrenja. Avokado stavite u papirnu kesu i pokrijte brašnom i ostavite oko 24 sata. Avokado bi tada trebao biti spreman za jelo.

Odbija mrave

Poznato je da so odbijaju mrave, ali sličan efekat ima i drugi beli prah, odnosno brašno. Zato – ako negde u kući uočite mrave, pospite to mesto brašnom. Mravi ne vole praškastu teksturu ili ukus brašna, pa će izbegavati to područje.

Čisti masnoću

Proliveno ulje ili drugu mast pospite brašnom i lakše ćete ga pokupiti. Pazite da to ne radite rukama ako je ulje još vruće.

Odlično za oblikovanje

Brašno nije samo praktično – može biti i zabavno! Od brašna i malo ulja za bebe dobijete „testo“ za modeliranje poput plastelina, koje deca vole. Pomešajte osam šoljica brašna sa šoljom bebi ulja. Osećaće se kao mešavina brašna, ali možete ga oblikovati u bilo koji oblik koji želite.

Napravite domaći lepak

Pomešajte jednake delove brašna i vode i mešajte dok ne postane glatko. Smeša treba da bude kao za palačinke. Sipajte u šerpu i zagrejte na srednjoj temperaturi. Stalno mešajte dok ne provri, pa sklonite sa vatre i ostavite da se ohladi. Čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi i nanesite četkom.

Očistite bakar

Pomešajte jednake delove brašna i soli sa dovoljno sirćeta da dobijete pastu. Nanesite pastu na površinu od mesinga ili bakra i ostavite da odstoji dok se ne osuši. Isperite predmet toplom vodom i biće čist i sjajan.

Osvežite špil karata

Stari špil karata možete osvežiti brašnom. Stavite karte u kesu punu brašna, zatvorite i dobro protresite da pokriju sve kartice. Brašno će apsorbovati nečistoće kao što su vlaga i masnoća i biće ih lakše ukloniti čistom, suvom krpom.

Daje sjaj posuđu

Nakon čišćenja uređaja od nerđajućeg čelika, možete koristiti malo brašna da ih polirate. Samo pospite malo brašna na čistu, suvu krpu i glancajte svoje uređaje da zasijaju.

(24sata.hr)

