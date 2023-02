Evo koliko često treba da peremo posteljinu: 1 stvar mnogi rade, a ne znaju da to ozbiljno šteti zdravlju

Stručnjaci su odlučili da sprovedu istraživanje i da sa stanovništvom podele tačne podatke o tome koliko često je zaista potrebno prati posteljinu da bi u njoj bili bezbedni i zdravi.

,,Istina je da većina nas ne pere posteljinu svakih nekoliko dana, i to je sasvim u redu. Sasvim je u redu ako prođe malo više vremena, a koliko često ljudi treba da peru posteljine zavisi od njihovih individualnih navika. U proseku se preporučuje da to rade jednom nedeljno, a tokom letnjih meseci, kada je znojenje pojačano, do dva puta nedeljno“, objašnjava jedna stručnjakinja.

Ona je takođe istakla da je važno češće prati posteljinu u mesecima kada ima mnogo alergena u vazduhu, jer oni mogu da se nakupe u našoj posteljini, što može otežavati spavanje i smanjiti kvalitet sna.

,,Skoro deset sati dnevno provedemo u svojim krevetima, pa je vrlo važno da mesto na kojem ležimo bude čisto. Lično savetujem pranje barem svakih nedelju dana, eventualno deset bi bio neki maksimum. U sezoni alergija bilo bi dobro razmisliti o tome da perete svoje posteljine jednom nedeljno kako bi one bile bez polena, prašine i ostalih čestica koje često pogoršavaju simptome“, objašnjava ona.

Od presudne važnosti za zdravlje jeste i temperatura na kojoj to radimo. Prema njihovom mišljenju, vruće pranje, odnosno pranje na visokim temperaturama najbolje je rešenje.

,,U studiji su naučnici otkrili da je pranje posteljine na višim temperaturama efikasnije uklanjalo tragove grinja, pa kad ih perete, pazite da to bude na temperaturi od 40 stepeni ili više, a idealno bi bilo 60 stepeni“, zaključila je stručnjakinja.

