Evo šta se dešava kada u kući zapalite žalfiju i tamjan

Probajte…

Negativna, štetna energija može na nekoliko načina mirno ući u vaše domove. Nije važno kako je ova negativna energija našla svoje mesto u vašem domu; ono što je važno je da se toga rešite što pre, a to možete učiniti izvođenjem nekoliko jednostavnihrituala.

Uklanjanjem negativne energije iz svog doma vratićete mu ravnotežu i sklad. Postoji nekoliko situacija kada je ponavljanje sledeća četiri rituala čišćenja neophodno. Trebaju se praktkikovati ako je neko bolestan, ako su vašu kuću često posećivali ljudi, ako ste se preselili, osećate porast negativnih emocija ili vam se neprestano događaju neprijatne situacije.

Zapalite žalfiju i tamjan

Ovo je jedan od najstarijih, najbržih i najdelotvornijih načina da svoj životni prostor očistite od negativne energije. Da biste izvršili čišćenje žalfijom, morate otvoriti ulazna vrata i sve prozore u svom domu. Zapalite žalfiju i pustite da na trenutak gori. Zatim ugasite plamen i pustite da se dimi neko vreme.

Najbolje mesto za početak su zadnje sobe vaše kuće. Obiđite sobu i pokrijte što više prostora. Upotrebite pero ili bilo što drugo kako biste raširili dim žalfije od uglova do uglova sobe. Svakako uđite u svaku sobu dok nalazite put do ulaznih vrata. Kada ste stigli u prednji deo stana ili kuće, izađite kroz vrata i pređite žalfijom oko vrata i okvira. Žalfiju ostavite spolja i dopustite da izgori. Zatim zapalite malo tamjanske smole i ponovite šetnju po stanu.

To će odbiti negativnu energiju na dubljem nivou.

Pospite malo soli u uglove, na prozorske okvire i ulaze svog doma

U četiri ugla sobe pospite morsku so i pustite da odstoji 48 sati. To će apsorbovati negativnu energiju prethodnih vlasnika, ako se tek useljavate, ili negativnu energiju ljudi koji su bolesni ili se svađaju. Nakon 48 sati so usisajte ili pometite i bacite. Za dodatnu zaštitu sameljite šafran i pomešajte ga sa soli. U tibetanskoj tradiciji zle energije ne vole miris šafrana, pa neće ući u prostor ako je šafran korišćen.

Zatim temeljno očistite vrata i prozore svog doma koristeći mešavinu soka od 5 limuna, šoljicu soli i 1/4 šalice belog sirćeta dodanog u kantu vode (smesa je jaka, zato upotrebite rukavice). Kada se površine osuše, na prozorske daske i na pod kraj vrata pospite morsku so kako biste sprečili da negativne energije ponovno uđu u vaš dom.

Koristite kristale za zaštitu

Crni turmalin upija negativnu energiju ljudi i prostora. Da biste ga koristili, stavite po komad u svaki ugao sobe. Na taj se način gradi zaštitni štit koji sprečava ulazak negativne energije u vaš prostor. Takođe apsorbuje elektromagnetsku energiju, pa ga držanje u blizini vašeg internetskog usmerivača, televizora, računara i drugih uređaja također štiti od njihove štetne energije.

Crni turmalin smanjuje anksioznost i depresiju, pa držanjem turmalina u rukama možete izvući negativnu energiju iz vlastitog tela.

Koristite zvukove i melodije

Kada razmišljate o ukletoj kući, mislite na praznu, staru, tihu kuću, potpuno prekrivenu prašinom. Tihi prostor privlači negativnu energiju, zbog čega je zvuk vrlo snažna metoda čišćenja. Šetajte oko svog doma zvoneći zvončićima ili koristite tibetansku pevajuću posudu kako biste sprečili da se negativnost nastani u vašem prostoru.

Postavite novu nameru za svoj dom

Oblik sledi misao. Pre nego što učinite bilo šta drugo, postavite određenu nameru za svoj dom. Šta želite da vam prostor pomogne osloboditi? Kako želite da se oseća vaš dom?

Na primer, mogli biste reći: „Moja je namera očistiti negativnu energiju iz mog doma kako bih bio koncentriran i produktivan“ ili „Moja je namera osloboditi energiju bivšeg momka i ponovno se osećati mirno.“ Izgovorite svoju nameru naglas kako biste pokrenuli pomake.

Upotrebite snagu mašte

Zamislite užareno, zlatno svetlo unutar vašeg prostora srca. Dok duboko udišete, širite to svetlo dok ne bude izvan vašeg tela. Sada proširite to svetlo u svoj životni prostor, s namerom da se sve energetske blokade uklone.

