Evo zašto vam stižu veći računi za struju nego što ste očekivali, ovo je glavni krivac

Često računi za struju budu veći tokom letnjih meseci zbog klime i drugih uređaja. Dodatni problem koji se javlja je iskakaknje osigurača zbog preopterećenja mreže.

U domaćinstvima ima sve veći broj kućnih aparata i jačih kompjutera, koji troše više struje i preopterećuju mrežu. Većini domaćinstava dovoljna je angažovana električna snaga od 22 kilovata.

Međutim, sve je više i aparata u kućama, a kako su leta sve toplija u gotovo svakoj sobi nalazi se i klima. Ona je 10 do 15 puta veći potrošač struje ukoliko radi non-stop nego bojler, frižider i televizor zajedno.

„Uvođenje tih klima uređaja, ne samo u domaćinstvima nego i u industriji, značajno povećava potrošnju struje na nivou zemlje od strane ‘Elektroprivrede’. Možda će ‘Elektroprivreda’ da obezbedi tu struju, da je proizvede, ali kako će da je transportuje do kuća, sistem je već sada preopterećen“, kaže Andrej Čoha, profesor elektrotehnike i dodaje da je sve više i vikendica sa bazenima u kojoj se voda zagreva, ali da ima sve više bazena i u zgradama.

Investitori obično u tim zgradama uzmu poslednji sprat i tu naprave bazen, ali taj bazen njima bude odvojen i ide na posebno brojilo i poseban vodomer.

„Evo u prigradskim naseljima, svuda su stare, male trafo-stanice. Zamislite, na primer, 20 kuća reši da iskopa bazen i da greje tu vodu, to bi bilo veliko opterećenje“, ističe Čoha.

Kako kaže, veliki potrošači mogu da budu i kompjuteri koje se koriste za rudarenje kriptovalute, a to često prevazilazi dozvoljenu angažovanu snagu. Dodaje sa samo ove mašine u svetu potroše godišnje više struje nego cela Argentina, pozivajući se na istraživanje Univerziteta Kembridž.

„A onda kada imate više tih mašina u kući, to je već udar na instalacije, a sada postoje i čitave farme tih mašina, to je ozbiljno trošenje električne energije, „, naglašava Čoha i dodaje da je u julu ove godine potrošnja struje bila je i do 30 odsto veća nego u istom periodu prošle godine.

