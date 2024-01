Fizičar rešio dilemu: Da li je i u kojoj meri mikrotalasna opasna?

Mnogi „zaziru“ od samog spomena mikrotalasne pećnice, jer su oduvke postojale određene nejasnoće vezane za nju. Da li mikrotalasna pećnica zaista zrači, pa može da nam naškodi ako je koristimo i da li može da ikako izmeni jelo koje podgrevamo?

Mnogi od nas u kuhinji imaju mikrotalasnu koja odlično dođe kada treba brzo da se podgreje ručak. Ipak, uz ovaj koristan aparat vezuju se razne nedoumice, pa se mnogi plaše da mikrotalasna zrači i da može da nam naškodi ako smo u njenoj blizini baš zbog tih mikrotalasa.

Da li je taj strah opravdan, objasnio je Bećko Kasalica sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za zadovoljna.rs., a prenosi Novi magazin.

„To su komercijalni proizvodi i trebalo bi da su prošli sve testove koji se tiču zdravlja ljudi. Talasi su unutar pećnice i mi im nismo direktno izloženi, tako da mikrotalasne pećnice u principu nisu opasne“, rekao je on.

U prevodu, bilo bi opasno da smo direktno izloženi zracima u mikrotalasnoj pećnici, ali pošto nije tako, trebalo bi da smo bezbedni.

Budite udaljeni od nje



„I ja imam mikrotalasnu u kući. Međutim, deci i ukućanima kažem da se sklone od nje dok radi nakon što je uključe, prevencije radi. Bolje da budu malo udaljeni od nje, nego da baš direktno uz nju stoje i čekaju da se jelo podgreje. Niame, i dalje pamtim reči svog starog profesora koji je govorio kako to potencijalno može da bude opasno po reproduktivne organe jer su oni otprilike tu u nivou pećnice ako stojimo pored nje dok radi. Tako da ne bih to preporučio“, objasnio je Kasalica.

On takođe objasnio i na kom principu mikrotalasna funkcioniše, odnosno kako utiče na hranu dok je zagreva i ima li tu razloga za strah.

„Mikrotalasi iz ove pećnice su po svojoj prirodi elektromagnetni talasi koji deluju tako što pospešuju molekule vode iz hrane na rotaciju i tako greju te molekule i ujedno i celo jelo. Faktički, vi u njoj možete da zagrejete sve što sadrži vodu u sebi. Tada se molekuli vode rotiraju, greju i vi imate podgrejano jelo“, dodao je fizičar.

Hrana je bezbedna

Kasalica priča da li je u tom procesu moguće nešto što nije zdravo po nas, da li se hrana nekako zrači, što može da nam naškodi.

„Ne, to nisu energije koje mogu da promene strukturu hrane. To su samo talasi koji zagrevaju vodu i samim tim celo jelo“, rekao je on.

Dakle, prema rečima fizičara, sa mikrotalasnom možemo da budemo mirni, ali da joj nismo previše blizu dok radi.

„Svi ti aparati iole novije generacije su po pravilu bezbedni jer su prošli brojne kontrole. Nije to od juče. Pritom, ozbiljne firme ih prave. Takođe,, ako još malo razmislimo, i mobilni telefoni nas donekle pomalo zrače, pa ih koristimo toliko sati na dan. Civilizacijski je tako i, prirodno, ne možemo bez elektronke, ali treba naći meru u svemu“, zaključio je fizičar.

