Fleke od vina će brzo nestati – ne trebaju vam skupa sredstva jer sve potrebno imate već u kući!

Crveno vino, bilo kuvano ili obično, savršen je izbor za hladne zimske večeri. Međutim, prosipanje vina na odeću, tepih ili nameštaj može biti prava noćna mora zbog tvrdokornih mrlja koje ostavlja.

Stručnjakinja Laura Harnet deli nekoliko praktičnih trikova za uklanjanje ovih mrlja, čak i kada su se osušile, prenosi n1info.rs.

Prva reakcija je ključna:

Ako se vino prospe na odeću, odmah je izvrnite naopako i isperite hladnom vodom. Ova tehnika pomaže da se vino „izvuče“ nazad na površinu. Nastavite ispiranje dok voda ne postane potpuno bistra.

Mit o belom vinu:

Mnogi koriste belo vino da neutrališu crveno, ali Laura ističe da to nije efikasno. Umesto toga, preporučuje posipanje mrlje solju. So „upija“ molekule vina i odvaja ih od tkanine. Pospite so preko mrlje i ostavite je najmanje 10 minuta. Važno je da ne trljate mrlju, već da je nežno tapkate suvim ubrusom.

Dodatni koraci za tvrdokorne mrlje:

Nakon što je so obavila svoje, operite odeću kao i obično. Ako mrlja i dalje ostane, nanesite malo deterdženta direktno na nju i ostavite da deluje 20 minuta pre pranja.

Tepisi i nameštaj:

Za mrlje na tepihu ili nameštaju, pospite so i ostavite je preko noći kako bi upila preostalu tečnost. Ako nemate so, soda bikarbona je odlična zamena.

Prirodne alternative:

Mešavina belog sirćeta i tečnosti za pranje sudova takođe može biti od pomoći. Nanesite smesu na mrlju, tapkajte dok ne izbledi, a zatim isperite.

Uz ove praktične savete, mrlje od crvenog vina neće više biti razlog za brigu tokom prazničnih večeri.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com