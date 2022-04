Gde je najbolje čuvati limun kako bi što duže zadržao sveži ukus?

Kad vam život da limunove, s njima možete napraviti mnogo više od obične limunade. Isceđeni u sok, isečeni na kriške ili kao korica, ovo citrusno voće može se koristiti na različite načine i daje poseban miris i aromu svakom jelu, od deserta i pića do salata i tjestenine. Limun skoro uvek imamo kod kuće, naročito ako redovno kuvate i uživate u svežoj limunadi, međutim gde je najbolje držati limun? Znate li šta treba uraditi kada recept zahteva sok od pola limuna ili samo koricu? Treba li ostatke ostaviti u frižider ili negde drugde?

Da li je frižider najbolji izbor za držanje limunova?

Kao što je slučaj s većinom voća, Anina von Haeften, koosnivač kompanije za dostavu hrane Farm to the People, preporučuje čuvanje limuna u frižideru. ‘Možete ih držati na kuhinjskom pultu, ali neće trajati tako dugo i počeće da se suše,’ kaže i dodaje: ‘Na kuhinjskom pultu će izdržati oko nedelju dana, a u frižideru i do mesec dana.’

Kad limunove držite u frižideru, von Haeften preporučuje čuvanje u hermetički zatvorenoj posudi koja će im pomoći da ostanu sočniji i duže zadrže vlagu. Međutim, ako slučajno imate nezrele (zelene) limunove, onda je preporučljivo stavite ih na pult dok ne požute, a zatim ih stavite u frižider u fioku za sveže voće i povrće.

Držanje limunova u frižideru ne samo da produžuje njihov vek trajanja, već i održava mekanu teksturu kore i zadržava njihov svež ukus. Medi Rotman, šefica održivosti u kompaniji Foods kaže: ‘Kada su limunovi svežiji, slađi su i manje kiseli nego kada počnu da se suše, što se događa brže na sobnoj temperaturi.’

Ostaci limuna

Kada je kora u pitanju, Rotman savetuje da nikad ne bacate koricu limuna, a da je prethodno ne narendate.’Korica limuna je tako svestrana u kuhanju i pečenju, da je prava šteta baciti je. Čak i ako vam nije potrebna odmah, stavite je u zatvorenu posudu u zamrzivač i odmrznite kada vam zatreba.’

Ako koristite samo pola limuna, Rotman preporučuje da isečeni kraj pokrijete plastičnom folijom ili ga stavite u zatvorenu posudu, pazeći da ga upotrebite u roku od nekoliko dana pre nego što se osuši. Kako biste sačuvali ostatke limunovog soka, stručnjaci preporučuje čuvati ga u zatvorenoj posudi u frižideru gde će zadržati svoj ukus nekoliko dana. Nakon toga, najbolje je koristiti limunov sok za kuvanje ili pečenje ili ostatak zamrznuti tako da ga sipate u posude za kockice leda.

